Dacia Duster 1.5 dCi EDC test

Arazi araçları (SUV) sınıfının en fazla ses getiren temsilcilerinden olan Dacia, makul fiyatı, şık tasarımı ve konforlu yapısıyla başarılı bir satış grafiği yakaladı. Pazarın en çok satan 2 modelinden biri olan Duster, geçirdiği makyajla birlikte daha sessiz ve donanımlı hale geldi. Makyajla birlikte en fazla eleştirilen konu olan iç mekanda daha modern ve teknolojik dokunuşlarla kendini geliştiren marka, yeni Blackshadow versiyonu ve merakla beklenen dizel-otomatik seçeneğiyle konuğumuz oldu.
Sert bakışlı bir yüzü andıran ön tasarımıyla dikkat çeken araç, köşeli hatları ve yüksek kabiniyle birçok rakibinden daha fazla SUV’a benziyor. Geniş çamurluklar ve yüksek yapı (yerden yükseklik: 205 milimetre) hafif arazi şartlarında da kullanımı kolaylaştırıyor. Yeni versiyon Blackshadow, görsel farklılıklarıyla hemen kendini belli ediyor. Bu versiyonda parlak siyah renkli 16 inçlik alaşım jantlar, ayna kapakları, ön panjur, B ve C sütunları, siyah/gri tavan barları ve gri renkli sis farı çerçeveleri gibi sportif dokunuşlar yer alıyor. Aracın iç mekanında ise parlak siyah konsol kaplama kalite hissini artırıyor. Araçta sunulan EDC şanzıman sayesinden iç mekandaki motor sesi yok denecek kadar azaltılmış. Araç, sessizliğiyle adeta sınıf atlamış.
Genel kalite hala rakiplerden düşük olsa da, isteğe bağlı sunulan 7 inçlik navigasyon özellikli renkli dokunmatik multimedya ekranı, artık geri görüş kamerasına da ev sahipliği yapıyor. Aracın yumuşak dolgulu koltukları yeterli konforu sunuyor. Ön ve arkada baş mesafesi oldukça başarılı. Arkada oturanlar için fazlasıyla diz mesafesi de bulunuyor. 475 litrelik bagaj da yeterince geniş. Üstelik arka koltuklar yatırılarak bu hacim 1570 litreye kadar ulaşabiliyor.
Duster’da 1.6 litrelik benzinli ve 1.5 litrelik dizel motor seçenekleri sunuluyor. Dizel seçenekte 90 ve 110 beygirlik iki versiyon bulunuyor. Blackshadow donanımı ise sadece güçlü dizel seçenekte satın alınabiliyor. 6 ileri çift kavramalı otomatik şansıman EDC ile kombine edilen 110 beygirlik versiyon, manuel şanzımana göre 10 nmlik daha fazla tork (250 nm) sunuyor. 1349 kilogramlık otomobile yeterli çekişi sağlayan motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 11.9 saniyede (manuel: 12.2 saniye) ulaştırıyor. Saatte 169 kilometrelik son hız da beklentileri karşılıyor. Net ve sarsıntısız geçişleriyle performansa katkı sağlayan EDC, sürüş keyfini de artırıyor.
Yol tutuş yetenekleri beklentilerimizi karşılayan araç, orta sertlikteki süspansiyonu sayesinde virajlarda korkutacak kadar yatmıyor. ESP, fren ve çekiş destek sistemlerinin de standart olarak sunulduğunu hatırlatalım. Fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 4.5 litre olan araç, 50 litrelik depoyla 1100 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor. Bu rakamın manuel versiyondan 0.3 litre daha düşük olduğunu da belirtelim. Bizim kullanımımız da yol bilgisayarına 5.3 litrelik ortalama yansıdı.
Bir Cevap Yazın