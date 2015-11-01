Dacia Duster 1.5 dCi EDC test

SUV pazarının iddialı oyuncularından Duster, sonunda dizel-otomatik versiyona kavuştu. Tutumlu motoru ve sessiz sürüşüyle önce çıkan yeni versiyon, Blackshadow isimli sportif tasarımla geliştirilmiş.

OTOMATİK DUSTER HASRETİ SONA ERDİ

GÖKHAN KARA

Arazi araçları (SUV) sınıfının en fazla ses getiren temsilcilerinden olan Dacia, makul fiyatı, şık tasarımı ve konforlu yapısıyla başarılı bir satış grafiği yakaladı. Pazarın en çok satan 2 modelinden biri olan Duster, geçirdiği makyajla birlikte daha sessiz ve donanımlı hale geldi. Makyajla birlikte en fazla eleştirilen konu olan iç mekanda daha modern ve teknolojik dokunuşlarla kendini geliştiren marka, yeni Blackshadow versiyonu ve merakla beklenen dizel-otomatik seçeneğiyle konuğumuz oldu.

İÇ MEKAN OLDUKÇA SESSİZ

Sert bakışlı bir yüzü andıran ön tasarımıyla dikkat çeken araç, köşeli hatları ve yüksek kabiniyle birçok rakibinden daha fazla SUV’a benziyor. Geniş çamurluklar ve yüksek yapı (yerden yükseklik: 205 milimetre) hafif arazi şartlarında da kullanımı kolaylaştırıyor. Yeni versiyon Blackshadow, görsel farklılıklarıyla hemen kendini belli ediyor. Bu versiyonda parlak siyah renkli 16 inçlik alaşım jantlar, ayna kapakları, ön panjur, B ve C sütunları, siyah/gri tavan barları ve gri renkli sis farı çerçeveleri gibi sportif dokunuşlar yer alıyor. Aracın iç mekanında ise parlak siyah konsol kaplama kalite hissini artırıyor. Araçta sunulan EDC şanzıman sayesinden iç mekandaki motor sesi yok denecek kadar azaltılmış. Araç, sessizliğiyle adeta sınıf atlamış.

BAGAJ HACMİ 475 LİTRE

Genel kalite hala rakiplerden düşük olsa da, isteğe bağlı sunulan 7 inçlik navigasyon özellikli renkli dokunmatik multimedya ekranı, artık geri görüş kamerasına da ev sahipliği yapıyor. Aracın yumuşak dolgulu koltukları yeterli konforu sunuyor. Ön ve arkada baş mesafesi oldukça başarılı. Arkada oturanlar için fazlasıyla diz mesafesi de bulunuyor. 475 litrelik bagaj da yeterince geniş. Üstelik arka koltuklar yatırılarak bu hacim 1570 litreye kadar ulaşabiliyor.

110 BEYGİR GÜCÜNDE

Duster’da 1.6 litrelik benzinli ve 1.5 litrelik dizel motor seçenekleri sunuluyor. Dizel seçenekte 90 ve 110 beygirlik iki versiyon bulunuyor. Blackshadow donanımı ise sadece güçlü dizel seçenekte satın alınabiliyor. 6 ileri çift kavramalı otomatik şansıman EDC ile kombine edilen 110 beygirlik versiyon, manuel şanzımana göre 10 nmlik daha fazla tork (250 nm) sunuyor. 1349 kilogramlık otomobile yeterli çekişi sağlayan motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 11.9 saniyede (manuel: 12.2 saniye) ulaştırıyor. Saatte 169 kilometrelik son hız da beklentileri karşılıyor. Net ve sarsıntısız geçişleriyle performansa katkı sağlayan EDC, sürüş keyfini de artırıyor.

DUSTER EDC TÜKETİMİ NASIL?

Yol tutuş yetenekleri beklentilerimizi karşılayan araç, orta sertlikteki süspansiyonu sayesinde virajlarda korkutacak kadar yatmıyor. ESP, fren ve çekiş destek sistemlerinin de standart olarak sunulduğunu hatırlatalım. Fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 4.5 litre olan araç, 50 litrelik depoyla 1100 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor. Bu rakamın manuel versiyondan 0.3 litre daha düşük olduğunu da belirtelim. Bizim kullanımımız da yol bilgisayarına 5.3 litrelik ortalama yansıdı.

3 bin lira farkla Blackshadow

Dacia’nın Duster için belirlediği başlangıç fiyatı 60 bin 800 lira. Dizel modeli almak içinse en az 69 bin 450 lira ödemek gerekiyor. Bize konuk olan Blackshadow donanımlı dizel-EDC versiyon ise 87 bin 900 liralık etiket taşıyor. Yapılan görsel geliştirmeler için Laureate versiyonuna göre talep edilen 3 bin liralık fark makul seviyede. Genel fiyatlandırma ise, SUV pazarının en iddialı modelini Duster haline getiriyor. Dizel-otomatik kombinasyonuna sahip en yakın rakip, Duster’dan 25 bin lira daha pahalı. Blackshodow’da ön ve yan hava yastıkları, ABS, ESP, klima, yokuş kalkış desteği, 16 inç alaşım jantlar, start/stop sistemi, hız sabitleyici, Blackshadow özel tasarımı, yol bilgisayarı, lastik basınç göstergesi gibi zengin bir liste sunuluyor.