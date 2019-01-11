Dacia, Ocak ayında Duster ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz fırsatı sunmaya devam ediyor.

Duster ve Dokker müşterileri maksimum 24.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor. Maksimum 40.000TL kredi kullanacak müşterilere ise, yine söz konusu modeller için 12 aya varan vade seçeneği ve 0,99 faiz* fırsatı sunuluyor. Daha fazla kredi veya vade talep eden müşteriler için avantajlı faiz oranları bulunuyor.

2018 model Dacia modellerinde Ocak ayında da cazip fiyat fırsatı sürüyor. 2018 model hurda teşviki ile Sandero 60.900TL’den, Dokker 63.500TL’den, Duster 77.900TL’den, Lodgy ise 96.900TL’den başlayan fiyatlarla** satışa sunuluyor.