Dacia modelleri mayıs ayında indirimli

Yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşterilere Mayıs ayında Sandero, Lodgy ve Dokker modellerinde 30.000TL kredi, 15 aya kadar vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı sunuluyor.

Binek ve hafif ticari diğer modeller için ise 30.000TL kredi, 24 aya kadar yüzde 1,29 sabit faiz oranı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde maksimum 100.000TL için 48 aya kadar yüzde 1,39 sabit faiz oranı mevcut*.

Dacia Finans’tan kredi kullanılarak yapılacak 2018 model Sandero satın alımlarında 2.500TL ek indirim** yer alırken; Logan MCV, Lodgy, Dokker Combi ve Dokker Van modellerinde ise 1.750TL ilave indirim** bulunuyor. Müşteriler, Yeni Duster (benzinli versiyonlar hariç) modellerinde ise 2.750 TL’lik indirim hakkına sahip. Ayrıca Dacia Finans’tan kredi kullanarak yapılan tüm Dacia binek modellerinde +1 yıl garanti sağlayan Maxxi Garantim hediye ediliyor.

Mayıs ayında Sandero 58.400TL, Dokker Van 60.550TL, Dokker Combi 68.850TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Logan MCV 65.100TL, Yeni Duster 74.900TL, Lodgy ise 93.500TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.