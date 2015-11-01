Dacia Sandero Stepway Easy-R test

CAZİBESİ İYİCE ARTTI

Dacia Sandero Stepway, kaslı tasarımı, tasarruflu motorları ve makul fiyatıyla test konuğumuz oldu. Araçta sunulmaya başlanan otomatik vites seçeneği ise konforuna düşkünleri mutlu ediyor

GÖKHAN KARA

Fiyat-performans oranı yüksek modelleriyle pazarda büyük bir atılım gerçekleştiren Dacia, artık makul fiyata otomatik vitesli otomobil sahibi olmanın da yolunu açtı. Özellikle crossover modelleriyle öne çıkan marka, küçük modeli Sandero Stepway’i Easy-R isimli yeni şanzıman seçeneğiyle pazara sundu. Hem benzinli hem dizel motorlarda kullanılan yeni yarı otomatik şanzıman, markanın eksik kaldığı tek alanda da hamle yapmasının yolunu açtı. Gösterişli tasarımı, yerden yüksek yapısı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken araç, artık otomatik şanzımanın rahatlığını da sunuyor. Bu haftaki konuklarımız arasında yer alan Sandero Stepway’de, dizel motorla uyum içinde çalışan Easy-R şanzımana 4 bin lira ödeyerek sahip olmak mümkün.

36 MİLİMETRE DAHA YÜKSEK

Sert bakışlı bir yüzü andıran ön tasarımıyla dikkat çeken araç, sınıfının en havalı temsilcilerinden. Yerden yüksekliği 173 milimetreyi bulan araç, SUV modellerle yarışacak kadar araziye şartlarına uygun tasarlanmış. Standart Sandero modellerinden 20 milimetre uzun, 28 milimetre geniş ve 36 milimetre de yüksek olan Stepway, kaslı görünümüyle sınıfının hakkını veriyor. Geniş iç mekân kalite açısından rakiplerden geri kalsa da fiyatına göre sunduklarıyla büyük bir avantaj sağlıyor. İç mekandaki yeni kaplamalar kalite algısını artırmış. Üstelik küçük bir ekstra ödemeyle 7 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya ve navigasyon sistemine sahip olmak da mümkün. İç mekânda hem ön hem arka bölümde ferah bir yaşam alanı oluşturulmuş. 320 litrelik bagaj da kullanışlı.

EMEKTAR DİZEL HÜNERLİ

SanderoStepway’da1.5 litrelik emektar dizel ünite görev yapıyor. 90 beygir güç ve 220 nm tork üreten motor, 6 ileri otomatik şanzımanla (Easy-R) gücünü ön tekerleklere aktarıyor. Otomatik şanzıman, manuele göre biraz daha iyi ivmelenme ve düşük tüketim vadediyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 12 saniyede tamamlayan araç, saatte 166 kilometre sürate ulaşabiliyor. Akıcı bir sürüş vadeden araç, yüksek tork sayesinde canlı bir yapıda. 16 inçlik alaşım jantlar ve geniş lastiklerin de desteğiyle aracın yol tutuş yeteneği de beklentilerin üzerinde. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 3.8 litre. Bu rakam, manuel şanzımana göre 0.2 litre daha düşük. Bizim kullanımımızda ortaya çıkan 5 litrelik ortalama da başarılı.

4 BİN LİRA FARKLA SUNULUYOR

Sandero Stepway’de 16 inçlik alaşım jantlar, tavan barları, yarı mat krom ön ve arka tampon korumaları, füme-gri parlak metal orta konsol kaplaması, ön ve yan hava yastıkları, start/stop sistemi, hız sabitleyici gibi donanımlar sunuluyor. Dizel motor, otomatik şanzıman ve donanımlar göz önüne alındığında 76 bin 000 liralık fiyat etiketi oldukça cazip kalıyor. Üstelik 0.9 litrelik benzinli (90 beygir) motor ve otomatik şanzıman seçeneğinde fiyat 65 bin 150 liraya kadar geriliyor (ARALIK 2017). Marka, otomatik şanzımana rağmen makul fiyatlandırma geleneğinden vazgeçmemiş.