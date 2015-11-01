Dacia ürün gamı İstanbul’a hazır

Türkiye’de yükselişini sürdüren Dacia, İstanbul Autoshow’da 2. Salon’da otomobilseverlerle buluşuyor. Dacia’nın ilk otomatik vitesli modeli Duster EDC, Dacia standının en ilgi çeken modeli olarak öne çıkıyor.

Dacia, yeni marka kimliğini diğer tüm modellerine yansıtıyor. Yenilenen Sandero ve Logan MCV Autoshow’da tüketiciyle buluşuyor. Dacia, yeni marka kimliğini Dokker Ailesi ve Lodgy’ye de uyguladı. Sandero’nun yenilenen tasarımının yanı sıra yepyeni birçok donanım da ekleniyor. Autoshow’da, Sandero Stepway’in Easy-R yarı otomatik vites kutulu versiyonu müşterilerle buluşuyor. Dacia, Sandero ve Dokker’ın ardından Lodgy’nin Stepway versiyonunu da Autoshow’da müşterinin beğenisine sunuyor. Lodgy Stepway, crossover araçlardan alınan ilhamla daha kaslı bir görünüme ve güçlü bir kişiliğe kavuştu. Lodgy Stepway’in 7 koltuklu versiyonu Dacia standında sergileniyor. Dokker Stepway ise dış aksesuarlarla zenginleştirilmiş, SUV görünümlü modern ve kompakt tasarımı ile göze çarpıyor. Fuarda ayrıca Duster Transanatolia showcar motorsporları tutkunlarının beğenisine sunuluyor.