Dacia yeni Duster ile gözü zirveye dikti

Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modellerinden olan Dacia Duster, yeni yüzüne kavuştu. Yenilenen Dacia Duster’ın fiyatı ne kadar? Ne zaman satışa sunuluyor? İlk 100 kişiyi bekleyen hediyeler neler? Detaylar haberimizde….

Türkiye’nin en çok satan 4×4 SUV modeli olan Dacia Duster, yeni yüzüne kavuştu. Önceki versiyonuna göre önemli değişimler geçiren model, yine uygun fiyatı, daha zengin donanımı, yeni motor gamı ve kalite anlayışıyla gözünü zirveye dikti.

Gökhan Kara-İZMİR

Türkiye’nin en çok satan 4×4 SUV modeli olarak ön plana çıkan Dacia Duster ise 2010 yılından beri bu segmentte başarıyla boy gösteriyor. Dacia markasının 5’inci büyük pazarı olan Türkiye’de Duster modelinin SUV pastasından aldığı pay ise yaklaşık yüzde 25. Markanın uygun fiyatlı model stratejisinin en önemli adımını oluşturan Duster, yeni nesilde adeta kalite ve donanıma odaklanıyor. Bizim de İzmir’de ilk sürüşünü gerçekleştirdiğimiz modelin en çok eleştiri yağmuruna tutulan iç mekanı için ise oldukça zaman harcanmış.

İSTEYENE 2 DİLEYENE 4 ÇEKER

Aynı zamanda yenilenen model bir önceki versiyonunda olduğu gibi 4×2 ve 4×4 seçeneklerini de sunuyor. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “2017 yılı, Dacia için çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl oldu. Duster EDC ile otomatik vites pazarına iddialı bir giriş yaptık ve diğer modellerin de olumlu katkısıyla yüzde 5.1 pazar payı elde ettik ve marka sıralamasında iki sıra birden yükselerek 6’ncı sırada yer aldık. Bu performans, pazar payı ve marka sıralaması anlamında iki rekoru ifade ediyor” dedi. Türkiye’nin, elde ettiği satış performansı ile Romanya, Fas ve Cezayir gibi yüksek pazar payına sahip ülkeleri geride bıraktığını vurgulayan Çağdaş, şöyle devam etti: “Türkiye, Dacia’nın en büyük 5’inci pazarı olarak konumlanıyor. Dacia markası olarak çekici ve kaliteli otomobilleri en uygun fiyat ile müşterilerimizle buluşturuyoruz. Tamamen yenilenen ve daha modern bir görünüme sahip olan yeni Duster’ı, yine Türkiye’nin en uygun fiyatlı SUV’u olarak pazara sunuyoruz. Yeni Duster ile 2018 yılında hedef kitlemizi genişletmeyi, pazardaki güçlü konumumuzu koruyarak pazar payımızı artırmayı ve segment liderliğini hedefliyoruz.”

İLK 100 MÜŞTERİYE SÜRPRİZ HEDİYELER

Bu modelde dijitalleşen teknolojileri satın alma gücü ile bir araya getirdiklerini anlatan Çağdaş, şunları kaydetti: “İlk defa bu markamızda e-ticarete başlıyoruz. 100 araçla bir pilot çalışma yapıyoruz. 100 müşterimiz bu aracı internet ortamından siparişle aracı kon figüre edip teslim alacak. Bu araç piyasaya 1 Mart’ta çıkacak ama bu tarihten önce müşterilerimize internetten sipariş ettikleri araçlarını İstanbul Park’ta teslim edeceğiz. Türkiye’de otomotiv anlamında özelleşen ilk uygulamalardan biri olduğunu düşünüyorum. Buradan bir başarı bekliyoruz.”

70 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

70 bin 900 ile 105 bin 900 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan yeni Duster, pazardaki en iddialı fiyata sahip SUV olarak dikkat çekiyor. Comfort ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesi ile pazarda yerini alan Duster, yepyeni konfor ve güvenlik ekipmanlarına sahip. Comfort seviyesinde LED dış aydınlatmalar, ESC + HSA, ABS + AFU, 6 adet hava yastığı (ön, yan, perde), hız ayar ve sınırlayıcı, otomatik yanan ön farlar, ön sis farları, eğim iniş kontrolü HDC (Yalnızca 4×4 versiyonda), elektrik takviyeli direksiyon, stop&start sistemi, 16 inç çelik jantlar yer alıyor. Prestige’de ise bunlara ek olarak elektrikli yan aynalar ve arka camlar, arka park sensörleri, sürücü tarafı kol dayama, deri direksiyon, sürücü bel destek ayarı, yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir direksiyon, 16 inç alaşımlı jantlara yer verilmiş.

1.2 LİTRELİK YENİ TURBO BENZİNLİ MOTOR

Motor seçenekleri arasına yeni 1.2 litre TCe 125 beygir (4×2) benzinli motoru da ekleyen yeni Duster, Türkiye’de toplamda iki benzinli, iki de dizel seçeneği ile satışa sunuluyor. Diğer benzinli versiyon olan 1.6 litrelik SCe motor ise, 115 beygir güç üretiyor ve 4×2 çekiş sistemiyle sunuluyor. 1.5 litrelik dCi ünite ise iki farklı güç ve çekiş sistemiyle tercih edilebiliyor. 4×2 çekiş sistemine sahip 90 beygirlik versiyon hem manuel hem de çift kavramalı otomatik şanzıman EDC ile sunuluyor. 110 beygirlik versiyon ise EDC şanzımanla 4×2, manuel şanzımanla ise 4×4 olarak sunuluyor.

YALITIMI ARTMIŞ, ÇITA YÜKSELMİŞ

İzmir’de kullanma fırsatı yakaladığımız yeni Dacia Duster’ı 110 beygirlik dizel ünite ile test sürüşünü gerçekleştirdik. Direksiyona ilk geçtiğimiz anda yeniliklerini hissettiren model, önceki versiyonda yer alan yüksek kavrama sorunu, sert gaz pedalı gibi eksileri de artıya dönüştürmüş. Yalıtım konusunda da oldukça zaman harcayan model, dizel motor sesini ve rüzgarı iyi izole etmiş. Yüksek hızlarda da büyük aynalardan dolayı hafif rüzgar sesi duyuluyor. İç mekanda işçilik konusunda da değişimlere uğrayan model, şalter şeklindeki düğmeler, otomatik klima butonları ve sürücüye yönelik konsolla beğenimizi kazandı. Yeni 360 derece kamera sistemi, pek çok rakipten farklı olarak oldukça fonksiyonel. Özellikle arazi sürüşlerinde sürücünün göremediği noktaları kamera yardımıyla geride bırakmak güven hissini artırıyor. 4×4 versiyonlar ise arazide çok daha iddialı markaları bile dize getirecek kadar yetenekli. Yepyeni iç mekan tasarımı ve ergonomik olarak geliştirilmiş sürüş konumu ile Yeni Duster’da yolculuklar daha konforlu hale geliyor.

8 BİN LİRALIK OPSİYON PAKETİ

Araçta opsiyonel olarak ise Dacia MediaNav Multimedya sistemi, metalik renk, Tekno paket, Look paketi, otomatik klima, Vizyo paket, Eller Serbest Dacia Kart Sistemi 8 bin liralık etiketle sunuluyor.

Dacia Sandero Stepway Easy-R test