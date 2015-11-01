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Dacia’da ekim indirimi

Dacia’da ekim indirimi
38 dakika önce
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Dacia, Ekim ayında müşterilerine tüm modellerinde birbirinden avantajlı kampanyalar sunuyor.

Dacia’nın Duster modelinde manuel vites seçeneğinde 30.000 TL kredi 12 aya ya da 12.000 TL kredi 36 aya kadar sıfır faiz; EDC vites seçeneğinde ise 30.000 TL kredi 15 aya kadar sıfır faiz seçenekleri yer alıyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı bulunuyor.*

Dokker Combi ve Dokker Van, Lodgy, Logan MCV ve Sandero modellerinde 12.000 TL kredi, 12 aya kadar sıfır faiz fırsatının yanı sıra daha fazla kredi ve vadelerde ise 48 aya kadar yüzde 1,24 sabit faiz oranı mevcut.*

Ekim ayında Sandero 45.500 TL, Dokker Van 47.500 TL ve Dokker Combi 55.700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Logan MCV 55.350 TL, Duster 60.800 TL ve Lodgy 73.950 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Dacia marka ticari taksi müşterilerini ise 1.500 TL’lik özel indirim bekliyor. Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen avantajlı faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor.

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