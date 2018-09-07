Dacia’da Eylül 2018’e özel indirim

Dacia, Eylül ayında müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilere devlet desteğine ek olarak perakende Logan MCV alımlarında 7.000 TL, Dokker alımlarında 5.000TL, Sandero alımlarında ise 4.000 TL’lik indirim sağlanıyor. Sandero modeli, hurda teşvikiyle birlikte 65.800TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulurken; Logan MCV 67.800TL, Dokker ise 71.900TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca hurda teşviki indiriminden yararlanan müşteriler, Duster’ı 94.900TL’den başlayan fiyatlarla satın alma fırsatına sahip.

Dacia’nın hafif ticari araç modeli Dokker’da maksimum 30.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri ile sıfır faiz fırsatı mevcut. Binek modellerde ise maksimum 36.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı yer alıyor.

Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100.000TL kredi 48 aya kadar yüzde 2,24 sabit faiz oranı bulunuyor. 150.000TL kredi tutarı için ise 48 aya kadar yüzde 2,34 sabit faiz oranı var. Diğer yandan Dacia Finans’tan kredi kullanılarak yapılan 2018 model yılı perakende satın alımlarında 1.000 TL indirim mevcut.