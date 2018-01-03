Dacia’nın aralık ayı fırsatları devam ediyor. Dacia’nın binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olan Aralık ayı fırsatı 8 Ocak’a kadar devam ediyor.

Yeni yılda yeni bir Duster sahibi olmak isteyen müşteriler için Duster’ın manuel vites versiyonlarında 24.000TL kredi 12 ay ya da 20.000TL kredi 15 aya kadar sıfır faiz seçeneği bulunuyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise 48 aya kadar yüzde 1,14* sabit faiz oranı sunuluyor. Ayrıca Dokker Combi ve Dokker Van, Lodgy, Logan MCV ve Sandero modellerinde 12.000TL kredi, 12 aya kadar sıfır faiz fırsatının yanı sıra daha fazla kredi ve vadelerde ise 48 aya kadar yüzde 1,29* sabit faiz oranı mevcut. Dacia ticari taksi müşterilerini ise 1.500 TL’lik özel indirim bekliyor. Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen avantajlı faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor.