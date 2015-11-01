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Dacia’da Haziran indirimi

Dacia’da Haziran indirimi
9 dakika önce
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Dacia modellerinde Haziran ayında özel faiz oranları ve ticari taksilere özel ekstra indirimler sunuluyor.

Tüm Dacia binek modellerinde 12.000 TL için, Dokker Combi ve Dokker Van modellerinde ise 20.000TL için 12 ay yüzde sıfır faiz oranı bulunuyor. Bunun üzerinde kredi tutarlarında 26.000 TL için 24 aya kadar 26.000TL için yüzde 0,89* sabit faiz yer alıyor.

Ayrıca Dacia, ticari taksi satın alımlarında, taksi müşterilerine özel 1.500 TL indirim sunuyor.Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen avantajlı faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor.

Tüm bu cazip fırsatların yanı sıra Lodgy, Logan MCV ve Dokker modellerinin Dacia Yetkili Servisleri’nde yapılacak ilk periyodik bakımı müşterilere hediye ediliyor.

Haziran ayında Sandero 45.000TL, Logan MCV 51.350TL, Dokker Van 44.250TL, Duster 60.800TL, Lodgy 69.250TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

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