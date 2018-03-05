Dacia’da Mart Ayında Sıfır Faiz Fırsatı

Mart ayında yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşterilere tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olan özel ödeme koşullarının yanı sıra Sandero, Lodgy ve Dokker modellerinde sıfır faiz avantajı sunuluyor. Binek ve hafif ticari tüm Dacia modellerinde geçerli 30.000 TL kredi, 24 aya kadar yüzde 1,09 sabit faiz oranı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde maksimum 90.000 TL için 48 aya kadar yüzde 1,39 sabit faiz oranı bulunuyor. Sandero, Lodgy ve Dokker modelleri için ise 24.000 TL kredi, 12 aya kadar sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Mart ayında Sandero 52.900 TL, Dokker Van 58.300 TL, Dokker Combi 66.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Logan MCV 61.500 TL, Yeni Duster 70.900 TL, Lodgy ise 90.250 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.