Daha fazla alabilseydik onu da satardık

Yerden yüksek araçların bir hayli revaçta olduğu otomotiv sektöründe, markalarda da bir bir SUV adı verilen araçlara yöneliyor. Skoda ise bu alanda Kodiaq ve Karoq isimli iki modeliyle boy gösteriyor. Genel Müdür Başar, “Karoq ve Kodiaq ile birlikte 2018‘de 5 bin adet satacağız. Eğer, fabrikadan 6 bin adet araç alabilseydik onuda satardık“ dedi.

ALİ YILDIRIM

Çek üretici Skoda’nın daha önce Yeti modeliyle boy gösterdiği SUV sınıfında artık iki yeni oyuncusu var. Kodiaq ile başlayan SUV sevdasını Karoq ile devam ettiren Skoda, iki modelle iddialı bir satış grafiğine ulaşmayı bekliyor. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Henüz Mart ayında satışa sunulmasından bu yana, Karoq modelinden 400 adetlik teslimat gerçekleştirdik. 300 müşterimiz de Haziran ayı sonuna kadar araçlarını teslim almayı bekliyorlar. Yıl sonuna kadar toplam 2 bin 500 adet Karoq teslimatını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kodiaq ile birlikte toplamda 5 bin adet civarında bir teslimatımız olacak. Fabrikadan 5 bin adet çekebildiğimiz için bu hedefi koyduk. Eğer 6 bin adet araç alabilirsek fabrikadan onuda rahatlıkla satarız. 2019 sonunda gelecek bir crossover modelimiz ile birlikte, 2020’den itibaren satışlarımızın dörtte birini SUV tipi araçlar oluşturacak. İlk dört aylık toplam satışlarımıza baktığımızda ise, Nisan sonuna kadar 8 bin 500 adetlik satışa erişmeyi planlıyoruz. Bu adet ile geçen yıl aynı döneme göre yüzde 51‘lik bir büyüme gerçekleştirmiş olacağız. Karoq’un da getirdiği sinerjiyle yılı, geçen senenin de üzerinde bir performans ile kapatacağımızı öngörüyoruz“ dedi.

4×4 YIL SONUNDA GELİYOR

Karoq, Türkiye’de ikisi benzinli ve biri dizel olmak üzere toplam üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Aynı zamanda modelin otomatik seçeneği de hem benzinli hem de dizel motorda olacak. Modelin 1.5 litrelik motor seçeneğinde, Kasım ayından itibaren 4×4 çekiş özelliği de sunulurken, aracın başlangıç fiyatı 121 bin 900 lira olarak belirlenmiş.

3 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

Skoda Karoq, Türkiye’de ikisi benzinli ve biri dizel olmak üzere toplam üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Benzinli motorlar 1.0 lt (115 PS) ve 1.5 lt (150 PS) seçeneklerinden oluşurken, dizel motor olarak ise 115 PS üreten dizel ünite yer alıyor. 1.0 litre benzinli ve 1.6 litre dizel motor seçeneklerini, 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG otomatik vites kutusu ile satın almak mümkün. Bununla birlikte 1.5 lt TSI benzinli motor, DSG otomatik şanzımanla eşleştirildi ve düşük yakıt tüketimi için silindir kapama teknolojisiyle donatıldı. Bu sistem, fazla güç gerektirmeyen durumlarda silindirlerin yarısını kapatıyor. Bunun yanında tüm motor seçeneklerinde start-stop ve fren enerjisi geri kazamın teknolojileri de mevcut.