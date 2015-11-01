Daral pazarda Renault gaza bastı

Renault Grubu 2017’nin ilk çeyreğinde ciroyu 13 milyon euroya yükseltti. BU cironun yüzde 25,2 (AVTOVAZ hariç yüzde 19,7) oranındaki bu artış özellikle satış adetlerindeki ve ortaklara satışlardaki artıştan kaynaklandı. Türkiye’de, yüzde 7,4 oranında düşen pazarda Renault Grubu satışlarını yüzde 0,8 arttırdı. Grubun pazar payı yüzde 19’a ulaştı (+1,5 puan). Renault markası ile Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde 13,6 pay ile toplam pazar liderliği elde edildi.

Renault Grubu’nun (Lada dahil) küresel satışları (binek ve hafif ticari araç), yüzde 4 büyüyen pazarda yüzde 15,8 oranında artış kaydetti. Grubun pazar payı böylece yüzde 3,8’e yükseldi (2016’ya göre +0,4 puan). Renault ve Dacia markaları ilk çeyrekte yeni bir satış rekoruna imza attı. Renault Samsung Motors satışları yüzde 56,3 ve Lada satışları yüzde 7 oranında arttı.

Avrupa’da, Grubun binek + hafif ticari araç pazar payı 0,2 puan artarak yüzde 10,1’e ulaştı. Yüzde 10 artışla 478 bin 706 satış adedi kaydedildi. Renault markası yüzde 10,1 artış kaydedilen satışlarıyla büyümeye devam ediyor. Pazar payı yüzde 7,7’ye yükseldi (+ 0,1 puan). Renault özellikle 2016’da Megane ailesinin tümüyle yenilenmesinden faydalanıyor. Elektrikli araç satışları, 400 km menzil sunan Yeni ZOE sayesinde yüzde 46 yükselerek 10 bin adede (Twizy hariç) yaklaştı. ZOE satışları yüzde 57 artarak elektrikli araçlar pazarında yüzde 28 paya sahip Grubun liderliğini pekiştirdi. Dacia markası 112 bin 457 adetlik araç satışı ve yüzde 2,4 pazar payıyla ilk çeyrekte satış rekoru kırdı. Yüzde 9,5 oranındaki bu yükseliş, 2016 sonunda piyasaya sunulan Sandero’nun 2. versiyonunun performansından kaynaklandı.

CLIO SATIŞLARDA LİDER

Fransa’da, Renault Grubu yüzde 5,6 oranında artan satışlarla pazarın büyümesinin faydasını gördü. Grup en iyi 10 binek araç arasına 5 aracını (Clio 4 satışlarda lider) dahil ederken, en iyi 10 hafif ticari araç arasında ilk dördü ele geçirdi. Dacia markası ise Sandero’nun başarısının meyvelerini yiyor (perakende binek araç lideri).^Avrupa dışındaki tüm bölgelerde de satış adedi ve pazar payı yükselişte. Renault Grubu, ürün gamının başarısıyla konumunu sağlamlaştırıyor: Hindistan’da Kwid, Kore’de QM6 ve SM6, Rusya’da Kaptur, Çin’de Koleos, Türkiye’de Mégane Sedan ve Amerika’da Captur.

Afrika-Ortadoğu-Hindistan’da, Grubun satışlar 2ı yüzde 30,9 artarken, pazar payı yüzde 6 olarak gerçekleşti (+1,4 puan).

İran’da, Tondar ve Sandero’nun başarısı sayesinde satışlar büyük bir artış sergiledi (+%161,5) ve pazar payı yüzde 9 oldu (+4,9 puan).

Hindistan’da, Renault yüzde 3,6 pazar payı ve yüzde 9,9 satış artışıyla bir numaralı Avrupalı marka olmaya devam ediyor. Kwid yaklaşık 27 bin adet sattı.

Kuzey Afrika’da, Grubun satışları yüzde 13,4 artarken pazar payı 8,3 puan yükselerek yüzde 41,5’e ulaştı.

Avrasya’da, yüzde 0,5 düşüşte olan bir pazarda, satışlar yüzde 6,3 artış gösterdi. Grubun artık Lada markasını da içeren pazar payı, özellikle Rusya’daki dinamizm sayesinde, 1,5 puan artarak yüzde 24,1 oldu.

4 yıldır ilk kez hafif yükselişte (+%1) olan Rus pazarında, Grup satışlarını yüzde 9,2 artırdı (Lada dahil). Renault markası 0,8 puan artışla yüzde 8,1’lik pazar payı elde etti. Haziran 2016’da pazara sunulan Kaptur’un satışları ilk çeyrekte 6 bin adedi aştı.

Lada, yeni modelleri Vesta ve Xray’in başarısı sayesinde satışını yüzde 8 arttırırken yüzde 19,1’lik (+1,2 puan) pazar payına ulaştı.

Rusya, Lada’nın hacimlerinin konsolidasyonuyla birlikte Grubun 2. pazarı oldu.

TÜRKİYE DARALDI RENAULT BÜYÜDÜ

Türkiye’de, yüzde 7,4 oranında düşen pazarda Renault Grubu satışlarını yüzde 0,8 arttı. Grubun pazar payı yüzde 19’a ulaştı (+1,5 puan). Renault markası ile Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde 13,6 pay ile toplam pazar liderliğini elde edildi. Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Yeni Megane Sedan ise 6 bin 816 adet satış rakamı ile büyük başarı elde etti. Asya Pasifik bölgesinde, yüzde 4,6 oranında büyüyen pazarda satışlar yüzde 99,7 arttı. Çin’de, Renault yaklaşık 18 bin araç satışı gerçekleştirirken (2016’nın aynı döneminde satış adedi 3. Bin 400 idi), bunun 10 bin adedi 2016 sonunda piyasaya sunulan ve yerel üretim olan “Yeni Koleos” oldu. Renault Samsung Motors, yüzde 0,9 oranında büyüyen Kore pazarında yüzde 56,4 büyüdü. Pazar payı piyasaya sunulan son ürünlerin (SM6 ve QM6) başarısı sayesinde yüzde 6,2’ye ulaştı (+2,2 puan).

FAALİYET ALANINA GÖRE ÇEYREK DÖNEM CİROSU

2017’nin ilk çeyreğinde, Grubun cirosu 13 milyar 129 milyon €’ya ulaştı (+%25,2). AVTOVAZ konsolidasyonunun etkisi hariç, Grubun cirosu yüzde 19,7 artarak 12 milyar 560 milyon € oldu (kur etkisi hariç +%18,4).

AVTOVAZ hariç otomobil cirosu, temelde satış artışı (+9,2 puan) sayesinde, 11 milyar 939 milyon € olarak gerçekleşti (+%20,1). Ortaklara satışlardaki artış da bu büyümeye 3,5 puan katkı sağladı. Büyüme Grup’un İran ve Çin’deki CKD faaliyetinin yanı sıra Avrupa’daki (özellikle Nissan Micra’nın üretiminin başlamasıyla birlikte) montaj araç satışlarındaki dinamizmi yansıtıyor. Fiyat etkisi (+2,4 puan) temelde son lansmanlardan etkilendi. Kur etkisi, Sterlinin olumsuz etkisine rağmen, ağırlıklı olarak Rus Rublesinin ve Brezilya Realinin güçlenmesi sayesinde 1,3 puan seviyesinde olumlu oldu.

Satış finansmanı (RCI Banque) ilk çeyrekte 621 milyon €’luk bir ciro gerçekleştirerek 2016’ya oranla yüzde 13,5 arttı. Yeni finansman sözleşmesi adedi yüzde 21,4 arttı. Ortalama gelir getiren varlıklar yüzde 21,9 artarak 37,9 milyar € ’ya ulaştı.

2017’DE NE OLACAK?

2017’de, dünya pazarının yüzde 1,5 ila 2,5 oranında büyüyeceği öngörülüyor (daha önce yüzde 1,5 ila 2’lik büyüme öngörülüyordu). Avrupa pazarında her zamanki gibi dönemde yüzde 2’lik artış bekleniyor. Fransa pazarının da yüzde 2 büyüyeceği tahmin ediliyor. Avrupa dışında, Rusya pazarı yüzde 5’e kadar büyüme öngörüsü bulunuyor (ilk öngörülere göre sabit kalacağı düşünülüyordu), Brezilya pazarının ise sabit kalacağı tahmin ediliyor. Çin (+%5) ve Hindistan (+%8) büyüme dinamiklerini devam ettirecek. Renault Grubu 2017’nin ilk çeyreğinde ciroyu 13 milyon euroya yükseltti. BU cironun yüzde 25,2 (AVTOVAZ hariç yüzde 19,7) oranındaki bu artış özellikle satış adetlerindeki ve ortaklara satışlardaki artıştan kaynaklandı. Türkiye’de, yüzde 7,4 oranında düşen pazarda Renault Grubu satışlarını yüzde 0,8 arttırdı. Grubun pazar payı yüzde 19’a ulaştı (+1,5 puan). Renault markası ile Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde 13,6 pay ile toplam pazar liderliği elde edildi.