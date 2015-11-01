Dijital dönüşümde Bosch atağı sürüyor

6 saat önce

Bosch, Türkiye´nin dijital dönüşümü için öncü rol oynamaya ve deneyimini sanayicilerle paylaşmaya hazır olduğunu duyurdu. Ayrıca marka otomobil servisinden sonra birde motosiklet bakım servislerini de hayata geçirdi.

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, düzenlediği basın toplantısında Bosch Türkiye´nin 2016 yılı değerlendirmesini paylaştı. Bosch Türkiye´nin 2016 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 14 büyürken, cirosu 12 milyar liraya ulaştığını söyleyen Young, 2016 yılında 750 milyon liralık yatırım yaptıklarını ve 40´a yakın ülkeye 7 milyar liralık ihracat gerçekleştirdiklerini anlattı. Young, “Bosch Türkiye, Türkiye´nin genel ihracatına yüzde 1.5 oranında katkı sağlıyor, 17 bin çalışanla dünyada Almanya, Çin, Hindistan ve Amerika´dan sonra beşinci büyük ülke konumunda bulunuyor” dedi. Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, dünyada hızlı bir dijital dönüşüm süreci yaşandığını, buna bağlı olarak Bosch´un da iş modellerinin, ürünlerinin ve iş dünyasının değiştiğini vurguladı. Young, “Bu dönüşümün hızı ve derinliğini, başta mobilite olmak üzere tüm teknolojik gelişmelerde görebiliyoruz. Pazarlarımızda lider oyunculardan olmak ve bunu korumak, artık bize yetmiyor. Bosch olarak bu sürecin destekçisi olmaya kendimizi adadık.” dedi.

NESNELERİ BİRBİRİNE BAĞLIYORUZ

Dünya genelinde Nesnelerin İnternetine yönelik pazarın 2020’ye kadar her yıl yüzde 35 büyüyerek 250 milyar dolarlık bir değere ulaşacağının tahmin edildiğini dile getiren Young, şunları söyledi: “Nesnelerin İnterneti, artık sanayideki üretim sürecinde tüm parçaları, makineleri, ürünleri, sistemleri ve insanları da birbirine bağlıyor. Biz, bu gidişatı erken gördük ve daha şimdiden, ağa bağlı endüstri teknolojilerinin başta gelen kullanıcısı ve sağlayıcısı olduk. Sanayici giderek maliyet avantajını kaybediyor. Eğer Sanayi 4.0 dönüşümünü gerçekleştiremezsek oyunun dışında kalırız. Bu, şirketler için geçerli olduğu kadar Türkiye için de geçerli… Türkiye Sanayi 4.0 için yol haritası hazırlamalı. Türkiye´nin yol haritası herkes için yol gösterici bir kılavuz olmalı ve akıllı yatırımı teşvik etmeli. Yol haritası hazırlandıktan sonra devlet tarafından sağlanacak teşviklerle akıllı yatırım yapmaya hevesli firmalar desteklenmeli” dedi.

MOTOSİKLET BAKIM SERVİSLERİ

Bosch Otomotiv Yedek Parça iş birimi hem müşteriler hem de ticari araçlar için çözümler sağlarken, şirket şimdi de iki ve üç tekerlekli motorlu taşıtlar pazarına da giriş yaptı. Bosch’un Türkiye’de bir ilk olan motosiklet bakım onarım servisi ‘Express Bike Service’ adıyla hizmet vermeye başladı. Dünya çapında 500’den fazla servis noktasında hizmet veren Bosch, Türkiye’de ‘Express Bike Service’ sayısını üç yılda 30’a çıkarmayı hedefliyor.