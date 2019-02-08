Dizelin pabucu dama atılıyor

Otomotiv sektöründeki değişim rüzgarı bir devride yavaş yavaş kapatıyor. Oldukça cimri olan dizel dönemi tüm dünyada son buluyor. Hibrit ve elektrikli araç sayısındaki artış ve yeni nesil benzinli motorlar tüketimde dizellere taş çıkarıyor.

Dünyada ve Türkiye’ye yavaş yavaş hakim olmaya başlayan yeni nesil motorlar, eski usulü rafa kaldırıyor. Özellikle dizel kadar az yakan benzinli motor seçenekleri yayıldıkça, motorine olan talebi düşürüyor. Hatta hibrit ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla beraber, dizellere en büyük darbe vuruluyor. Avrupa Birliği ülkelerindeki dizel motorlu otomobil satışları gerilemeye devam ediyor. Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği ACEA’nın verilerine göre dizel motorlu araçların piyasa payı 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 34.1’e düştü. 2017 yılının aynı üç aylık döneminde bu oran yüzde 41.2’yi bulmaktaydı. DW Türkçe’nin aktardığına göre, dizel araç satışlarının düşmesi benzin motorlu otomobillere yaradı. Trafiğe yeni çıkan benzin motorlu otomobillerin piyasa payı yüzde 52.3’ten yüzde 57.2’ye çıktı.

GÖZDE SEÇENEK HİBRİT

Elektrikli ve diğer alternatif motorlu otomobil satışları da arttı. Bu sınıfa dâhil olan otomobillerin piyasa payı 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 8.6’ya tırmandı. Alternatif motorlar, sırf elektrikle işleyen, hibrit ve oto gazla çalışan motorlardan oluşuyor. Geçen yılın son çeyreğinde en çok elektrik ve elektrikle içten yanmalı motor karışımından oluşan hibrit motorlu araçlar daha fazla satıldı.

DİZELİN PAYI YÜZDE 35’E GERİLEDİ