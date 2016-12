DOD tecrübesi artık ikinci el ağır vasıta da satacak

18 Aralık 2016 Pazar

Doğuş Otomotiv, bünyesinde faaliyetlerine başlayan DOD Ağır Vasıta, tecrübesi ve kurumsal anlayışı ile ikinci el ağır vasıta pazarında fark yaratacak.

Doğuş Otomotiv, uzun yıllara dayanan ikinci el tecrübesini ağır vasıta pazarına da taşıyor. Ağır vasıta sektöründe 2.el hizmeti verecek olan DOD Ağır Vasıta faaliyetlerine başladı. Yıllık ortalama 100 bin aracın el değiştirdiği ikinci el ağır vasıta pazarında kurumsal anlayış ile hizmet sunmaya başlayan DOD Ağır Vasıta sadece çekici ve kamyon değil, treyler, damper ve soğutucu ünite alım-satım işlemi de gerçekleştireceği Türkiye geneline yayılmış toplam 17 bayisi ile müşterilerine hizmet veriyor.

İKİNCİ ELDE GÜVEN

DOD Ağır Vasıta Genel Müdürü İlhami Eksin, ikinci el ağır vasıta pazarında kurumsal bir yapıda hizmet vereceklerini belirterek “Doğuş Otomotiv bünyesinde DOD ile 17 yıla varan tecrübemiz ile ikinci elde ilk akla gelen markayız. Bu deneyimimizle, yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız ikinci el ağır vasıta pazarında da DOD Ağır Vasıta olarak hizmetlerimize başladık. Biz, ikinci el ağır ticari araç alım-satımında kurumsal hizmet ve anlayış ile güvenilir çözümler üretmek istiyoruz. Scania markasından edindiğimiz tecrübe ile DOD Ağır Vasıta olarak sektörümüze ilklerle birlikte geliyoruz. 111 nokta ekspertiz hizmeti, online platform, 60 aya varan vade ile finansman desteği bunlardan bazıları. DOD Ağır Vasıta olarak çekici ve kamyonun yanı sıra damper, treyler, soğutucu ünite satışı, takas, nakit alım, konsinye satış gibi hizmetlerle tek noktadan müşterilerimize ulaşmak arzusundayız. Uzun yıllar sektörde var olmayı hedefliyoruz ve amacımız “ağır vasıtada ikinci el” denilince akla gelen ilk marka olmaktır. Bunu 17 yıllık DOD Güvencesi ve tecrübesi ile sağlayacağız” şeklinde konuştu.

AĞIR TİCARİLERİ TAKİBE ALDIK

DOD Ağır Vasıta Satış Müdürü Selçuk Aksakal ise DOD Ağır Vasıta bünyesinde her yaşta her marka aracın alım-satım işlemini gerçekleştireceklerini söyledi. Aksakal “Ülkemizdeki ikinci el ağır vasıta pazarında yıllık ortalama 100 bin araç el değiştiriyor. Ağırlıklı olarak galeriler ve bireysel satıcılar aracılığıyla gerçekleşen alım-satımda kurumsal olarak hizmet veren markaların payı ise sadece yüzde 3 civarında. Biz Türkiye geneline yayılmış toplam 17 bayimiz ile bu pazara kurumsal bir yaklaşım getireceğiz. DOD Ağır Vasıta, her marka, model, yaş ve kilometrede ikinci el ağır ticari araç almak veya araçlarını satmak isteyenlere tek noktadan yenilikçi çözümler ve üst düzeyde kaliteli hizmet sunacak. Müşterilerimizi biz bulmak istiyoruz. Profesyonel ekipler ile müşterilerimizi takip edip araçları çok fazla değer kaybetmeden en yüksek noktasında, değiştirme zamanı geldiğini söylemek ve teklif vermek istiyoruz. Müşterilerimize hem takas, hem nakit alım hem de konsinye veya emanet satış imkânı sağlıyoruz. Servis anlaşmaları yaparak müşterilerimizin maliyetlerini aşağı çekerek, orijinal yedek parça kullanımlarını artırmayı hedefliyoruz. Yetkili Satıcılarımızın araç parkında şu anda ortalama 100 araç bulunuyor. DOD Ağır Vasıta’nın altyapısını oluşturmaya başladığımız yaklaşık 1,5 yıllık sürede 1.600 adet ikinci el araç satışı gerçekleştirdik. 2017 yılı için hedefimiz 1.300 araç satışına ulaşmak” dedi.

TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK

Bir telefon numarası ile otomobilden ağır ticari araca kadar otomotiv sektörünün tüm dinamiklerine hizmet verdiklerini sözlerine ekleyen Aksakal şöyle devam etti; “Doğuş Otomotiv bünyesinde kurulu çağrı merkezimizde üniversite mezunu İngilizce bilen 70 arkadaşımız hizmet veriyor. Aynı numaradan otomobilden, ağır ticari araca kadar tüm ihtiyaçlara cevap verebiliyoruz. Kurumsallık takım olarak birlikte hareket edebilmektir ve biz bu takıma sahibiz.” DOD Ağır vasıta, ürünlerini 2 başlık altında topluyor. Pro ve ProPlus. 3 yıl ve daha yeni araçlar proplus, 4-6 yıl arası araçlar Pro olarak tanımlanıyor. DOD Ağır vasıta bünyesinde ayrıca sigorta ve kasko hizmetleri de VDF ile gerçekleşen işbirliği ile sunulacak. DOD Ağır vasıta, satış amacıyla alacağı tüm araçlar için 3,5 saat süren 111 nokta ekspertiz çalışması yapıyor. Kaporta-mekanik durumunun tespitinin ardından eksikler kaliteli işçilik ve orijinal yedek parçalarla onarılıyor. Bizden çıkan araç 100-500’üncü kilometre de yolda kalmayacak. Aracı satın almak isteyen müşteriler bu detaylı raporu inceleyerek her konuda bilgi sahibi olabiliyor. DOD Ağır Vasıta, bünyesinde oluşturduğu IT sistemi ile müşterilerine gerek alımda gerekse de satışta en güncel fiyatları verecek. DOD tarafından geliştirilen sistemde, piyasada satılan tüm araç tiplerinin donanım ve son fiyatlarını kapsayan bilgiler mevcut. Binlerce araç bilgisini konsolide eden bu sistem sayesinde müşteri, satın almayı düşündüğü araçla ilgili en doğru fiyatı alıyor.