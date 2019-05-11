DS Automobiles Türkiye, DS 3 Crossback modelinin ön siparişlerini kabul etmeye başladı. 8 ileri şanzımanla kombine edilen DS 3 Crossback 130 ve 155 beygirlik motorlarla sunulacak. Ayrıca modelin dizel versiyonu da var.

DS Automobiles Türkiye geçtiğimiz sene yeni nesil DS otomobillerinin ilki olan DS 7 Crossback modelini tanıtmıştı. Marka, yeni nesil DS modellerinin ikincisi olan DS 3 Crossback modelini Haziran ayının ikinci yarısında satışa sunacak. DS 3 CROSSBACK; lansmana özel sınırlı adetle sunulacak olan La Premiere ve ilhamını Paris’teki Garnier Operası’ndan alan Opera versiyonları ile Türkiye’de satışa başlamadan önce DS STORE İstanbul’da yerini aldı.

BAĞIMSIZ BİR MARKAYIZ

DS Automobiles Türkiye Marka Müdürü Çağrı Kutay: ”Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv sektörüne uyarlama misyonu ile bağımsız bir marka olarak konumlandırılan DS, otomobillerinin tasarımıyla, kullanılan asil malzemeler ve işçilik detaylarıyla diğer markalardan ayrışıyor. Yeni nesil DS otomobillerinin ikincisi olan DS 3 Crossback, tanıtımının yapıldığı 2018 Eylül ayından bu yana yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Şehir içinde kullanım kolaylığı arayan ancak bu sırada konforundan vazgeçmek istemeyen ve karakterini dışa vurmak isteyen bir kitle ile birlikte Haziran ayının ikinci yarısındaki lansmanımıza gün sayıyoruz. 2018 yılında satışa sunduğumuz DS 7 Crossback’in ardından her yıl yeni bir DS modeli tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.