KONFORLU SPORCU

Yeni nesil DS’lerin ilki olan DS 7 Crossback, Türkiye yollarına çıkmaya başladı. Detaylara verilen önemle dikkat çeken araç, güçlü motoru ve zengin donanımıyla da iddialı

GÖKHAN KARA

PSA Grubu’nun premium temsilcisi olarak yollara çıkmayan başlayan efsane Fransız markası DS, yeni nesil ilk modelini DS 7 Crossback ismiyle yollara çıkardı. Markanın lüks segmentteki ilk modeli olan kompakt SUV, farklı tasarım seçenekleri ve güçlü motoruyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu ay Performance Line versiyonuyla konuğumuz olan DS 7 Crossback, sportif detayları ve kalitesiyle öne çıkıyor.

SPOR MODU DA VAR

Krom süslemeler ve parlak yüzeylerle ilk bakışta bile dikkat çekmeyi başaran yeni DS 7 Crossback, son derece şık bir tasarıma sahip. Performance Line’a özel koyu renkli ön ızgara, şık 19 inçlik alaşım jantlar ve koyu kaplamalar, araca sportif bir karakter kazandırmaya yetmiş. Konuğumuzun kırmızı rengiyle çok uyumlu olan koyu kaplamalar, premium otomobil imajını destekliyor. Yuvarlak hatların öne çıktığı karoser, yerden yüksek yapısıyla da SUV genlerini gözler önüne seriyor. Markaya özgün DS ACTIVE LED VISION farlar, kilit açıldığında sürücüyü selamlıyor. LED modüller, 180 derece dönüş yaparak sürücüyü karşılamak için mor bir ışık yayıyor. Şık jantlar gibi elmas desenli far tasarımı da oldukça iddialı. Aracın içinde de devam eden bu tasarım, premium müşterilerinin beğeneceği özelliklerden. Uçak kokpitlerini andıran göstergeler, farklı modlara sahip. 12 inçlik merkezi HD dokunmatik ekranı ise, akıllı cep uygulamalarına uyumlu. Sürüş modları arasında Performance Line’a özel spor seçeneği de unutulmamış. Gaz tepkilerini keskinleştiren bu modda son dönemin modası haline gelen hoparlörlerden yayılan sportif bir ses de kabine dağılıyor.

HER YER ALCANTARA KAPLI

Performance Line tasarım konseptine sahip konuğumuzun iç mekanı, alcantara ile kaplı. Konsoldan koltuklara kadar hemen her noktada kullanılan bu kaliteli kaplama hem şık hem etkileyici bir hisse sahip. Arka koltuklardaki bir detayda elektrikli sırt eğimi. Bir tuşla arka koltuk sırtının 23 ila 32 derece eğilmesi sağlanıyor. Araçta premium sınıfın olmazsa olmazlarından aktif güvenlik freni, aktif şerit takip yardımcısı, DS Connected Cam, 360 derece görüşe sahip park yardım kamerası, aktif kör nokta uyarı yardımcısı gibi üst düzey donanımlar da versiyona göre yer alıyor. Ön ve arka koltuklarda sunulan yaşam alanı sınıfının en iyilerinden. 555 litrelik bagaj da oldukça geniş.

1.6 LİTREDEN 225 BEYGİR

DS 7 Crossback’te 1.6 litrelik PureTech motor görev yapıyor. Turbo beslemeli benzinli ünite, yeni 8 ileri otomatik şanzıman EAT8 ile kombine ediliyor. 225 beygir güç ve 300 nm tork üreten motor, yeni şanzımanla uyum içerisinde çalışıyor. 0’dan 100 km/s sürate 8.2 saniyede ulaşan otomobil, saatte 236 kilometrelik maksimum hız vadediyor. Ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayan motor, düşük tüketim değerlerine sahip. Fabrika verilerine göre otomobilin ortalama tüketimi 5.9 litre. Bizim kullanımımızda elde ettiğimiz ortalamaysa 7 litre oldu. Tatlı sert süspansiyon sistemi sayesinde konfordan ödün vermeyen araç, bir spor otomobil gibi olmasa da yeterince iyi tutunma kararlılığı sergiliyor. Başarılı fren sistemi ve yüksek güç, sportif kullanıma teşvik ediyor. Performanslı sürüşlerde iç mekandaki sessizlik takdiri hak ediyor. 331 bin 600 liralık (Ocak 2019) etikete sahip otomobil, premium rakiplerine göre aracı cazibesini artırıyor.