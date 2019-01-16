Kompakt SUV’da Fransız zarafeti

DS’in yeni nesil ilk modeli olan DS 7 Crossback ile dikkat çekmeyi başardı. Özenli tasarımı ve özel hissettiren detaylarıyla araç, güçlü motoruyla da keyif veriyor

Otomotiv pazarının en yeni köklü markalarından DS, yeni nesil modellerini yollara çıkarmaya başladı. PSA Grubu’nun (Peugeot Citroen) Premium markası olarak bağımsızlığını ilan eden DS, bu kapsamdaki ilk modeli olan DS 7 Crossback ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kalite ve konforu ön planda tutan marka, kısa bir süre önce de DS 3 Crossback’in tanıtımını gerçekleştirdi. Markanın yeni nesil ilk modeli, zengin donanımı ve güçlü motoruyla bu ay ki konuklarımız arasında yerini aldı.

LED FARLARIYLA SELAMLIYOR

DS Wings isimli krom süslemeler, aracın genel tasarımını tamamlıyor. Yuvarlar hatlar ve keskin çizgilerin bir arada yer aldığı genel tasarım oldukça estetik. Pahalı bir mücevher gibi görünen DS ACTIVE LED VISION, aracın kilidini açtığınızda hayat buluyor. LED modüller, 180 derece dönüş yaparak sürücüyü karşılamak için mor bir ışık yayıyor. Aydınlatmalarda 3 boyutlu LED teknolojisine görev verilmiş. So Chic ve Performans Line isimli iki farklı versiyon ve 4 farklı iç tasarım seçeneğiyle (Opera, Rivoli, Performance Line ve Bastille) sunulan otomobil, her türlü kombinasyonda özel bir tada sahip. Elmas deseninin ön planda tutulduğu tasarım tek kelimeyle özel hissettiriyor. Otomobilin baktığınız her noktada verilen özeni gözler önüne seriyor. Uçak kokpitlerini andıran göstergeler, farklı modlara sahip. 12 inçlik merkezi HD dokunmatik ekranı ise, akıllı cep uygulamalarına uyumlu.

KOLTUK SIRTLIKLARI ELEKTRİKLİ

Bize Rivoli tasarım konseptiyle konuk olan araç, koyu renkli ambiansı, elmas desenli konsol ve koltuklarıyla şık bir görünüm vadediyor. Arka koltuklardaki bir detayda elektrikli sırt eğimi. Bir tuşla arka koltuk sırtının 23 ila 32 derece eğilmesi sağlanıyor. Ayrıca donanıma göre koltukların ön yüzeylerinde ısıtma, havalandırma ve masaj modu gibi 5 farklı dokumantik mod sunuluyor. Araçta Premium sınıfın olmazsa olmazlarından aktif güvenlik freni, aktif şerit takip yardımcısı, DS Connected Cam, 360 derece görüşe sahip park yardım kamerası, aktif kör nokta uyarı yardımcısı gibi üst düzey donanımlar da versiyona göre yer alıyor. Ön ve arka koltuklarda sunulan yaşam alanı sınıfının en iyilerinden. 555 litrelik bagaj da oldukça geniş.

225 BEYGİRLİK BENZİNLİ ÜNİTE

DS 7 Crossback, Türkiye’de sadece 1.6 litrelik PureTech motor seçeneğiyle sunuluyor. Turbo beslemeli benzinli ünite, yeni 8 ileri otomatik şanzıman EAT8 ile kombine ediliyor. 225 beygir güç ve 300 nm tork üreten motor, yeni şanzımanla uyum içerisinde çalışıyor. 0’dan 100 km/s sürate 8.2 saniyede ulaşan otomobil, saatte 236 kilometrelik maksimum hız vadediyor. Ara hızlanmalarda da etkileyiciliğini kaybetmeyen otomobil, tüketimiyle de sürücüsünü üzmüyor. Fabrika verilerine göre otomobilin ortalama tüketimi 5.9 litre. Bu da 62 litrelik depoyla 1050 kilometrelik menzil anlamına geliyor. Bizim kullanımımız da yol bilgisayarına yansıyan ortamaysa 7 litre oldu. DS’in ilk yeni nesil modeli olan DS 7 Crossback, 325 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Premium rakiplerinden uygun tutulan bu fiyat, zengin donanım listesi ve güçlü motor düşünüldüğünde Premium olmayan rakiplere daha yakın tutulmuş.