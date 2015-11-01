DS5 Dizel Otomatik Test Sürüşü

FARKLI OLMAK İSTEYENLERE

DS, yenilediği modeli DS5 ile premium segmente boy gösteriyor. Test konuğumuz olan DS5, fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

GÖKHAN KARA

Fransız otomotiv üreticisi Citroen, efsane modeli DS’i seri haline getirerek yeniden yollara çıkardı. 1955’te tanıttığı DS 19 ile otomobil tarihinde önemli bir iz bırakan marka, 2011’de ürün gamına yeni bir seri olarak eklediği DS ailesiyle büyük ses getirdi. Şık ve sportif tasarımlarıyla öne çıkan DS 3, 4 ve 5 modelleri, markanın beklentilerini karşıladı ve PSA (Peugeot Citroen) Grubu’ndaki 3’üncü marka olmayı hak etti. 2016’da grubun premium markası haline getirilen DS, birbirinden iddialı yeni modeller için çalışmalarına hız verdi. Bu ay ki konuklarımızdan olan DS 5, markanın orta sınıftaki marjinal otomobili olarak dikkat çekiyor. Farklı çizgileri ve ince ayrıntılarıyla öne çıkan otomobil, başarılı dizel-otomatik kombinasyonuyla da yüzleri güldürüyor.

DETAYLAR KROM İLE SÜSLENMİŞ

İri ve çekik farlarıyla dikkat çeken tasarım uzun bir burunla başlıyor. Far hizasında A sütununa kadar devam eden krom çıta, aracın altında uzanan krom çizgi ve dev krom ön ızgara ile premium hissi dış tasarımda bile hissediliyor. LED gündüz farları, büyük logo ve geniş tampon ön bölümün karakteristik tasarım oyunlarından. Aracın arka tasarımı da farklı bir yapıda. Profile taşan iri far grubu, küçük bagaj kapağında da kendisine yer buluyor. Küçük tasarlanmış arka camın aksine arka tampon oldukça iri tasarlanmış. Siyah renkli bagaj üstü spoyler, alçalan tavanın uzantısı gibi görünüyor. Aracın diğer modellere en yakın olduğu yer profil açısı.

3 PARÇALI CAM TAVAN

Aracın iç mekanı da tıpkı dışı gibi radikal. Uçak kokpitlerini andıran tavandaki kumanda elemanları, cam tavanı da 3 parçaya ayırıyor ve farklı bir görünüm oluşturuyor. Bu 3 parçayı tavandaki kumanda elemanlarıyla ayrı ayrı açmak mümkün. Farklı tasarımlı koltukları, büyük direksiyon simidi, iri kumanda birimleri ve küçük tuşlar tasarıma ne kadar zaman harcandığını anlatmaya yetiyor. Rahat koltuklar gibi sürüş pozisyonu ve ayarlanması da çok başarılı. Aracın arka koltuklarında sunulan diz mesafesi şaşırtıcı derecede geniş. Bunun asıl nedeni 2.73 metrelik aks aralığı. Araç bu haliyle makam otomobili olarak bile kullanılabilir.

TAM OTOMATİK DİZEL

Araçta 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motor kullanılıyor. 120 beygir güç ve 300 nm tork üreten motor, gücünü 6 ileri tam otomatik şanzımanla ön aksa iletiyor. 1434 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlayan bu kombinasyon, yüksek tork sayesinde keyifli bir sürüş vadediyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 12.9 saniyede tamamlayan araç, saatte 189 kilometrelik son sürate ulaşabiliyor. Performans olarak kağıt üstündekinden daha başarılı hissettiren motor, asıl hünerini tüketim değerlerinde sergiliyor. Fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 4.1 litre olan araç, 60 litrelik deposuyla 1400 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan 6.0 litrelik ortalamayla bile 1000 kilometrelik menzile ulaşmak mümkün. Zengin bir donanım listesiyle satılan araçta 7 inçlik renkli dokunmatik ekran, navigasyon sistemi, head-up display, anahtarsız giriş ve çalıştırma, Xenon ve LED aydınlatmaların kullanıldığı DS LED Vision farlar, dergi döşeme gibi donanım seçenekleri yer alıyor. Markanın DS 5 için belirlediği fiyat 170 bin 360 lira (ARALIK 2017). Standart rakiplerine karşı biraz pahalı olan bu fiyat, premium rakiplere göre uygun tutulmuş.