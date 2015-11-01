DS7’de Crossback ile yükseldi

DS’in en yeni modeli olan DS7, Crossback ile yerden yükseldi. Zarif tasarımıyla dikkat çeken araç, SUV segmentinde bende varım dedi.

Yeni nesil DS modellerinin ilki olan DS 7 CROSSBACK’in tasarım ve geliştirme süreci markanın lanse edilmesiyle birlikte başladı. Yeni DS 7 CROSSBACK; gövde orantıları, zarif tasarımı ve bünyesinde barındırdığı teknolojilerle tam da markayı yansıtıyor. DS 7 CROSSBACK, DS markasına has sadece DS mağazaları ve DS showroomlarıyla sınırlı olmayan, aynı zamanda dijital olarak müşterilere ulaşmayı hedefleyen sanal gerçeklikle modellerini oluşturabilecekleri , yenilikçi, bir yöntem aracılığıyla pazarlanıyor. Marka bunun için alışagelmiş mağazalar yerine DS Virtual Vision konsept otomobiliyle başlayan sanal ilişkiyi, uzun yıllar devam ettirecek lüks mağazaları satış noktası olarak kullanacak. Dünyanın farklı noktalarında her geçen gün yeni DS satış noktaları açılırken Ocak 2018 itibariyle bunların sayıları 400 olacak.

2018’DE TÜRKİYE PAZARINDA

DS 7 CROSSBACK 2018 yılının 2.çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak. DS 7 CROSSBACK baştan aşağı DS tarafından tasarlanan tamamen yeni bir model. Sadece yeni bir dinamizm yaklaşımı sergilemekle kalmayan DS 7 CROSSBACK aynı zamanda stil, konfor ve teknoloji bakımından da tamamen yeni ufuklara yelken açıyor ve bu yönüyle tasarım ve geliştirme ekibi için ilham verici bir ödül niteliğini taşıyor. DS Automobiles, bünyesinde barındırdığı yaratıcı tasarım, prestijli malzemeler ve ileri teknolojiyle Fransız lüks dünyasının en son ve en yeni temsilcisi. Marka lanse edildikten sonra satışa sunulan modellerin tamamında uygulanan bu nitelikler markanın bundan sonraki modellerinde de temel felsefe olarak kullanılmaya devam edecek. Buna yeni nesil DS’lerin ilk temsilcisi olan SUV da dahil. DS Automobiles’in yeni amiral gemisi DS 7 CROSSBACK Avrupa ve Çin’de üretiliyor ve markanın faal olduğu tüm pazarlarda satışa sunulacak. Yeni nesil DS’lerin ilk temsilcisi olan DS 7 CROSSBACK’in ideal gövde orantıları ve akıcı tasarım çizgileri de dahil olmak üzere tüm karakteristik öğeleri diğer tüm yeni DS modellerinde de kullanım bulacak. Otomotiv sektörünün önemli oyuncuları gibi DS Automobiles de mobilitenin geleceğinin elektrikli ve elektrik destekli çözümlerle şekilleneceğine inanıyor. DS 7 CROSSBACK’in plug-in hybrid versiyonu E-Tense 4×4 bunun en iyi göstergesi. Otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanması DS marka stratejisinin temelini oluşturuyor. Gelecekteki tüm yeni DS modelleri ya tamamen elektrikli ya da plug-in hybrid versiyona sahip olacak. DS 7 CROSSBACK söz konusu ürün stratejisinin ilk temsilcisi olarak öne çıkarken, DS Automobiles 2025 yılına kadar satışlarının üçte birinden fazlasının bu versiyonlardan oluşacağını tahmin ediyor.

AVANGART TASARIM DİLİ

DS Divine konseptinden esinlenen ön yüz tasarımı marka kimliğine uygun bir görünüm sergilerken, aynı zamanda statü, estetik ve ileri teknoloji gibi kavramları çağrıştıran bir algı yarattı. Örneğin DS Active LED Vision ön farlar sadece modelin avangart ruhunu ön plana çıkartmakla kalmıyor, aynı zamanda güvenlik ve konforu da destekliyordu. Sektördeki benzersiz olan bu yüksek teknoloji ürünü çözüm, DS 7 CROSSBACK’i rakiplerinden ayırıyor. Birbirinin üzerine geçerek tek parça bir görünüm oluşturan parlak stop lambaları da ayırt edici karakteristik tasarım detaylarından biri olarak dikkat çekiyor. SUV’lara has heybetli ve çekici görünümü 20 inçlik devasa jantlar, arttırılmış iz genişliği ve uzun motor kaputu gibi ayrıntılar desteklerken, yine bu ayrıntılar etkileyici, güçlü ve karizmatik bir görünüme de katkı sağlıyor. Keskin hatlar ve akıcı çizgiler ise segmentteki diğer SUV’lardan farklı, dinamik ve kalite algısı yüksek bir görünümü beraberinde getiriyor. Bütün bu özelliklerle yeni DS 7 CROSSBACK otomobil tasarımında tamamen yeni bir yaklaşım ortaya koyuyor. Otomobilin hatlarını ön plana çıkartan seçkin renkler seçimlerinden yaşama alanında tercih edilen malzeme kalitesi ve işçiliğe gösterilen özen DS’in yeni SUV müşterilerine her yönüyle kalite algısı yüksek bir ürün sunma hedefini yansıtıyor.

5 FARKLI DONANIM BİR DE HİBRİT

DS 7 CROSSBACK’in yaşama alanı örneğin kapı panelleri veya konsol yüzeylerini süsleyen inci benzeri bir görünümü beraberinde getiren dekoratif işleme gibi detaylarla zenginleştiriliyor. DS için geliştirilen tekniğin anlaşması tedarikçiler sürtünme dayanımını ve aşınmayı test etmek için dört yıldan fazla süre harcadıktan sonra imzalandı. Tıpkı söz konusu teknik gibi ahşap yüzeyler de kalite, kalite algısı ve mükemmeliyetçiliğe gösterilen özeni yansıtıyor. Sadece kullanım alanının genişliğiyle değil, ahşap yüzeyler üretim ve uygulama tekniğiyle de fark yaratıyor. DS 7 CROSSBACK, Inspiration DS Bastille, Inspiration DS Performance Line, Inspiration DS Rivoli, Inspiration DS Opéra ve 2019 yılında devreye alınacak olan E-Tense 4X4 plug-in hybrid versiyonuyla birlikte lanse edilecek olan Inspiration DS Faubourg olmak üzere beş farklı donanım paketiyle satışa sunulacak.

GENİŞ İÇ HACİM

DS 7 CROSSBACK’in yaşam alanı şekillendirilirken sürüş konforunu en üst seviyeye çıkartmak için çok büyük özen gösterildi. Projeden sorumlu müşteriler iç mekanı şekillendirirken; ev konforu, geniş yaşama alanı, kullanıcı dostu, sessiz ve en üst seviyede bağlanabilirlik gibi müşterilerin her geçen gün artan talebini dikkate aldılar. Tasarımcılara verilen görev gayet netti: otomobilin dış tasarım stili, gövde orantıları ve yaşama alanı arasında ideal dengeyi tesis etmek. Otomobilin boyutu belirlenirken DS 7 CROSSBACK’in hibrit versiyon olan E-Tense’in teknik donanımları da dikkate alındı. Sonuç olarak hibrit sistemin yaşama alanını daraltmaması gerekiyordu. Sınıf ortalamasının 4,45 metre olduğu göz önüne alındığında DS 7 CROSSBACK 4,57 metre ile ortalamanın biraz üzerinde kalıyor. Böylece özellikle arka koltuk yolcuları olmak üzere geniş ve ferah bir yaşam alanı sunulurken, 555 litre ile son derece büyük bir bagaj da beraberinde geliyor. DS Automobiles, sadece DS 7 CROSSBACK’in boyutlarını değil, aynı zamanda koltuklarını da boyut ve tasarım anlamında seyahat süresinden bağımsız olarak üstün konfor özellikleri sunacak şekilde tasarladı. Koltuklar otomotiv endüstrisinde güncel olarak kullanılan bütün gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Yüksek yoğunluklu dolgu malzemeleri bir yandan yol bozukluklarının neden olduğu titreşimleri sönümlerken aynı zamanda kullanım ömrü boyunca yüksek dayanıklılık sunuyor. Donanım paketine bağlı olarak sunulan masaj özelliği programlanabilir, değişken yoğunluklu hava ceplerine sahipken, ısıtma ve havalandırma özelliğine sahip koltuklar üst düzey bir konfor seviyesi sunmak için saatte 40 metreküp hava emiyor ve temizliyor.

EAT8 ŞANZIMAN SEÇENEĞİ

DS 7 CROSSBACK’in kapısını açan sürücü büyük bir özenle şekillendirilen kaliteli bir kokpitle karşılanıyor. Donanım seviyesine bağlı olarak ister manuel olsun, isterse de elektrik kumandalı ideal sürüş pozisyonu rahatlıkla ayarlanabiliyor. Tüm donanım paketlerinde sunulan anahtarsız çalıştırma özelliği kullanım konforunu destekliyor. Giriş seviyesindeki BlueHDi 130 turbo dizel motor altı vitesli manuel şanzımanla kombine edilirken, BlueHdi 130 turbo dizel, BlueHDi 180 turbo dizel ve PureTech 180 ve 225 turbo benzinli motorlarda ise tamamen yeni sekiz kademeli otomatik şanzıman devreye giriyor. EAT8 otomatik şanzıman yerini aldığı EAT6 otomatik şanzıman ile kıyaslandığında yakıt tüketimini yüzde 4 kadar düşürüyor ve böylece sürüş verimliliğine katkı sağlıyor. Sürüş keyfini desteklemek üzere çapı büyük bir özenle ayarlanmış olan ve ele iyi oturan direksiyon simidi ile gelişmiş bir direksiyon sistemi devreye giriyor. Direksiyon sistemi sürücüye ‘normal’ dışında daha dinamik sürüşleri desteklemek için ‘sport’ olmak üzere iki farklı sürüş modu tercihi sunuyor. Daha sportif ve dinamik bir sürüş hissi vermek üzere direksiyon simidinin çapı ortalamadan daha küçük tasarlanmış durumda.

PLUG-IN HYBRID VERSİYONU, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4

The DS 7 CROSSBACK E-Tense 4X4, DS 7 CROSSBACK’in plug-in hybrid versiyonunu oluşturuyor ve 2019 yılında satışa sunulacak. Hibrit sistemde 200 HP güç üreten 1,6 litre hacimli turbo benzinli motoru biri önde ve diğeri arkada olmak üzere iki adet 80 kW gücünde elektromotor destekliyor. Böylece ortaya toplam 300 HP sistem gücü çıkıyor. Dört tekerlekten çekişli sistem performans ile yakıt ekonomisini aynı potada eritirken üstün sürüş verimliliği sunuyor. Yüksek güç ve tork üretimi sayesinde sınıfının en iyi 0-100 km/s hızlanma değerine imza atan ve 220 km/s maksimum hıza ulaşabilen DS 7 CROSSBACK E-Tense 4X4 aynı zamanda 50 km (WLTP normuna göre) elektrik menzili ile sıfır emisyonlu günlük kullanımı destekleyerek ortalama 40g/km CO2 emisyon salınımı gerçekleştiriyor. 3.3 k40 dakikaya kadar düşüyor. Elektrikli sürüş modunda arkadan itişli çalışan sistem herhangi bir şekilde emisyon üretmeden 130 km/s’ye kadar hız yapma imkanı sunuyor. Elektrikli menzilin sona ermesiyle hibrit sistem devreye giriyor ve DS 7 CROSSBACK E-Tense elektrik destekli içten yanmalı motoruyla önden çekişli bir araca dönüşüyor. Sistem gerekli gördüğünde arka elektromotoru da devreye sokarak dört tekerlekten çekişli yapıya otomatik olarak geçebiliyor. Ayrıca isterse sürücü dört tekerlekten çekiş sistemini kendisi de manuel olarak devreye sokabiliyor.