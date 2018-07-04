Lamborghini Polo Storico, bugüne dek üretilmiş en ünlü Miura’lardan biri olan Miura SVR’nin restorasyonunu tamamladı. Otomobil, teslim edilmesi vesilesiyle Japonya’nın Nakayama Pisti’nde sergilendi.

Tarihi belgelerde net olarak görüldüğü üzere, 1966 ve 1972 yılları arasında şirketin İtalya, Sant’Agata Bolognese’de yer alan tesisinde sadece 763 Lamborghini Miura üretildi. Bununla beraber, Sant’Agata’nın dışında üretilen Miura’ların sayısı çok daha fazladır; nitekim birçok model otomobil üreticisi, otomobil tarihinin bu en ikonik araçlarından birinin daha küçük ölçekli çok sayıda versiyonunu üretti.

EN BÜYÜLEYİCİ LAMBORGHINI MODELİ

Bu model otomobil üreticilerinden biri olan Japonya’daki Kyosho, hem Lamborghini Miura SV hem de Miura SVR’nin 1:18 ölçeğinde modellerini üretti. Özellikle Kyosho SVR, koleksiyoncular arasında efsanevi bir konuma sahip oldu çünkü bugüne dek üretilmiş en büyüleyici Lamborghini’lerden birini temsil ediyordu: Miura SVR, Lamborghini test sürücüsü Bob Wallace’ın geliştirdiği efsanevi Jota’dan evrilen ve hatta Japon mangası “Circuit Wolf”da yer alan bir yarış otomobiliydi.

DÜNYADA TEK

Wallace’ın Jota’sının bir kazada kaybedilmesinin ardından, yıllar boyunca müşterilerden gelen sürekli talepler sonucunda Automobili Lamborghini birkaç Miura SVJ modeli ve -ilginç bir şekilde- sadece bir adet Miura SVR üretti. Miura SVR sonunda Japonya’da satıldı ve burada, hem çizgi romandaki otomobile hem de Kyosho oyuncak versiyonuna “model” oldu. Polo Storico uzmanları tarafından eski görkemine geri kavuşturulan 3781 şasi numaralı Miura SVR, şerefine Japonya’nın Nakayama Pisti’nde düzenlenen bir etkinlikte sergilendi.

1968 MODELİ MIURA SVR

#3781 şasi numaralı, 2511 motor numaralı ve 383 gövde numaralı Miura, siyah iç mekanla ve alametifarikası Verde Miura rengiyle, bir S sürümü olarak doğdu. 50. Turin Otomobil Fuarı’nda sergilendikten sonra, 30 Kasım 1968’de İtalya, Turin’deki Lamborauto bayine teslim edildi.

8 KERE EL DEĞİŞTİRDİ

Otomobil İtalya’da sekiz defa el değiştirdikten sonra 1974’te Alman Heinz Straber tarafından satın alındı ve bir SVR’ye dönüştürülmesi için Sant’Agata’ya geri götürüldü; bu iş için tam 18 aylık bir çalışma gerekti. Otomobil 1976’da Hiromitsu Ito’ya satılarak, “Circuit Wolf” çizgi roman serisine ilham verdiği ve büyük bir sansasyon yarattığı Japonya’ya götürüldü. Otomobilin efsanesi, Kyosho tarafından ünlü küçük ölçekli modeli için seçilmesiyle daha da güçlenirken, model otomobilin çizgileri ve renkleri bu SRV’yi oyuncak otomobil dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.