Dünyanın en popüler otomobilleri belli oldu. Focus2move analiz şirketinin verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında en fazla satılan otomobil Toyota Corolla olarak öne çıktı.

Dünyanın en fazla satılan otomobilleri belli oldu. İlk sırayı ise Türkiye topraklarında da üretilen Toyota Corolla aldı. Honda’nın Civic modeli de listenin ilk 5’inde yer aldı.