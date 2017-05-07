Dünyanın en güçlü ve en hızlı Jeep’i

Dünyanın en güçlü ve en hızlı Jeep modeli olan Jeep Grand Cherokee Trackhawk 707 beygirlik gücüyle dikkat çekiyor. 0-100 km hıza 3,5 saniyede ulaşan Grand Cherokee Trackhawk, spor otomobillere bile taş çıkartıyor.

Jeep Grand Cherokee, sınıfına yön vermeye devam ediyor. New York Autoshow’da görücüye çıkan; üstün arazi performansının yanı sıra cadde kullanımlarında üstün yol tutuş ve konforu harmanlayan yapısıyla da sadık bir hayran kitlesine sahip olan Jeep Grand Cherokee, yeni Trackhawk versiyonuyla spor otomobilleri kıskandıran bir yol performansı vaat ediyor. Uzun motor kaputunun altına gizlenen 6.2 litre hacimli supercharger destekli V8 silindirli motor 707 HP güç ve 875 Nm tork üretiyor. Jeep Grand Cherokee Trackhawk, söz konusu değerler sayesinde sadece 3,5 saniyede 0’dan 100 km/s’ye (60 mil/s) hızlanıyor, araç 11,6 saniyede 0-400 metreyi (1/4 mil) tamamlayarak 186,70 km/s’lik değere erişiyor ve 290 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Brembo imzalı fren sistemiyle dizginlenen Grand Cherokee Trackhawk heybetli gövdesine karşın 96 km/s’den (60 mil/s) 34,7 metrede duruyor.

6.2 LİTRELİK V8 MOTOR

Yeni Jeep Grand Cherokee Trackhawk’ın kalbini yeni 6.2 litre hacimli supercharger destekli V8 silindirli motor oluşturuyor. Modern teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanan motor 707 HP ve 875 Nm tork üretiyor. Isıl işlemli alüminyum alaşım silindir kafaları, sodyum dolgulu egzoz supapları, soğutma verimliliğini arttıran bloğa entegre su kanalları, maksimum 14.600 d/d çevirebilen supercharger ve yüksek basıncı ayarlayan elektronik baypas supabı gibi ileri teknolojileri bünyesinde barındıran yüksek performanslı motorun üretmiş olduğu güç sekiz kademeli TorqueFlite otomatik şanzıman ve elektronik sınırlı kaymalı arka diferansiyele sahip dört tekerlekten çekiş sistemi Jeep Quadra-Trac üzerinden tekerleklere aktarılıyor. Standart olarak sunulan Launch Control; motor, şanzıman, aktarma organları ve süspansiyon arasındaki koordinasyonu sağlayarak etkin bir hızlanma sağlıyor. Yeni Torque Reserve her bir silindirin yakıt akışını ve ateşleme zamanlamasını yönetirken, manifoldun dolum süresini kısaltmak ve basıncı yüksek tutmak için superchargerın baypas supabının konumunu önden ayarlayarak Launch Control modunda kalkış anında daha iyi bir hızlanma sağlamak üzere tork rezervi oluşuyor.

5 FARKLI SÜRÜŞ MODU

Jeep Grand Cherokee Trackhawk’ta sunulan Selec-Track sürüş koşullarına uygun ayarı seçmek üzere; Auto, Sport, Track, Snow ve Tow olmak üzere beş farklı sürüş modu sunuyor. Sürüş moduna bağlı olarak dört tekerlekten çekiş sistemi, şanzıman, süspansiyon ve elektrik destekli direksiyon sistemi ayarlanıyor. Auto modunda güç yüzde 40/60 oranında ön ve arka aksa aktarılırken Sport modunda vites değişimleri Auto moduna göre daha hızlı gerçekleşiyor. Sport modunda sürüş kontrol sistemi, dört tekerlekten çekiş sistemi ve direksiyon sistemi daha sportif bir karakter sunarken Auto modunda güç yüzde 35/65 oranında ön ve arka aksa aktarılıyor. Track modunda vites değişimleri Auto moduna göre yüzde 68 daha hızlı gerçekleşiyor, sürüş kontrol sistemi, dört tekerlekten çekiş sistemi ve direksiyon sistemi yüksek performans beklentilerini karşılayacak şekilde ayarlanıyor ve güç yüzde 30/70 oranında ön ve arka aksa aktarılıyor. Römork çekme performansını arttırmak üzere sistemleri ayarlayan Tow modunda güç yüzde 60/40 oranında ön ve arka aksa aktarılırken, buzlu ve karlı zeminde tutunmayı arttırmak üzere motor gücünü kısan Snow modunda güç yüzde 50/50 oranında ön ve arka aksa aktarılıyor. Bunun dışında sürücüye kendi kullanım stiline uygun ayarları yapmak üzere bir kişisel sürüş modu da sunuluyor. Sürücü bu modda araç sistemlerini kişiselleştirebiliyor.

TRACKHAWK VERSİYONU

Jeep Grand Cherokee Trackhawk, gövde renginde çamurluk ağızları, yan eşik kaplaması ve entegre hava giriş ızgarasına sahip şişkin bir motor kaputu ile diğer kardeşlerinden görsel olarak ayrılıyor. Markanın imzası niteliğinde olan 7 adet dikey sütundan oluşan ön radyatör ızgarasının her iki yanını karakteristik LED ışık kümesine sahip siyah zeminli bi-xenon farlar dolduruyor. Motor kabinine daha etkin bir hava akışı sağlamak ve performans verimliliğini arttırmak üzere Trackhawk versiyonunda sis farları yerini hava giriş portlarına bırakıyor. Ön tampon altı eklentisi ve yan marşpiyelerin parlak siyah tasarımını siyah arka difüzör tamamlarken tampona entegre siyah krom çift egzoz çıkışı Grand Cherokee Trackhawk’ın performansına vurgu yapıyor. Mat siyah zemin üzerine titanyum krom yazılarla işlenen ön kapılardaki “Supercharged” ve bagaj kapağındaki “Trackhawk” logoları ile dış görünüm paketi tamamlanıyor. Standart olarak sunulan 20 inç büyüklüğündeki alaşım jantlar dışında toplam 5,5 kg daha hafif olan yine 20 inç büyüklüğünde hafif alaşım jantlar sunuluyor. Jantları 295/45ZR20 ebatlarında geniş tabanlı düşük profilli lastikler çevreliyor.

8,4 İNÇLİK DEV EKRAN

Kaliteli malzemelerle bezenen sürücü odaklı kokpit deri, açık siyah krom ve karbon malzemelerinin kusursuz bir sentezini gözler önüne seriyor. Gösterge panelinin ortasını 7 inç büyüklüğünde sürücü bilgi ekranı dolduruyor. Orta konsolun üst kısmını ise 8,4 inç büyüklüğünde Uconnect dokunmatik ekran domine ediyor. Jeep Grand Cherokee Trackhawk versiyonuna özel Performance menüsü ile birlikte; anlık motor gücü, tork ve o anki vites konumu gibi bilgileri gösteren dinamometre ekranı devreye giriyor. USB bağlantısı sayesinde sürücü dinamometre verilerini kaydedebiliyor.

2018’DE GELİYOR

Jeep Grand Cherokee Trackhawk’ın tabanı düz üç kollu çok fonksiyonlu direksiyon simidi vites değiştirme kulakçıklarıyla birlikte kullanım ergonomisi, fonksiyonellik ve konfor sunuyor. Güçlü yan destekleriyle vücudu kavrayan konforlu deri ve süet kaplama koltukların tasarımı “Trackhawk” logosu ile tamamlanıyor. Aktif Gürültü Önleyici (Active Noise Cancellation), premium tavan döşemesi, deri kaplı konsol, kapı paneli, orta konsol ve kolçaklar, Trackhawk logo işlemeli özel tasarımlı paspaslar kalite algısını arttırırken, Blu-Ray oynatıcılı çift ekranlı arka koltuk eğlence sistemi ve iki subwoofer ve 19 hoparlörlü 825 watt gücünde Harman Kardon yüksek performanslı ses sistemi yolculukları keyfe dönüştürüyor. 8,4 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranlı Uconnect gelişmiş bilgi ve eğlence sistemi ise Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğuyla modern dünyanın gereklerini yerine getiriyor. Markanın Detroit’te bulunan Jefferson North Fabrikasında üretilen Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018’in ilk çeyreğinden itibaren kademeli olarak dünya genelinde satışa sunulacak.