Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Dacia Duster, yeni bir motor seçeneğine daha kavuşuyor. 130 beygir gücündeki yeni benzinli Duster, 1.3 litrelik TCe motor seçeneğiyle gelecek.

Dacia Duster, ürün gamına eklediği yeni nesil benzinli motoru ile sürüş keyfini daha da artırıyor. Renault Nissan İttifakı ve Daimler kalite standartlarını taşıyan yeni motor, çevreci özellikleri ile de öne çıkıyor. 1.3 TCe 130bg benzinli motor, Comfort, Prestige ve Prestige Plus versiyonları ile 99.900TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

130 BEYGİR GÜCÜNDE OLACAK

Duster ürün gamına eklenen 1.3 TCe 130bg benzinli motor, daha düşük CO 2 salım ve tüketim değerlerine sahip olmasının yanı sıra, yerini aldığı 1.2 Tce 125 bg benzinli motora göre daha fazla güç ve tork üreterek daha yüksek performans sağlıyor. Duster 1.3TCe 130bg, 5000 dev/dak’da 130 bg (96 kW) ve 1500 dev/dak’da 240Nm maksimum tork ile bir önceki nesil motora kıyasla +5 bg ve +35Nm tork güç sağlıyor.

150 BEYGİRLİK VERSİYONDA GELİYOR

Duster özel serisinde yer alacak 1.3 Tce 150bg benzinli motor seçeneği ise 2019 yılının ikinci çeyreğinde Dacia müşterileri ile buluşacak. Türkiye’de Şubat ayında pazara sunulan Prestige Plus, en üst donanım seviyesi olarak öne çıkıyor. Otomatik klima, Media Nav 4.0, Vizyo Paket (Kör Nokta Uyarı Sistemi ve 360 derece kamera), Look Paket (krom renkli ön ve arka koruma kızakları, dış dikiz aynaları, tavan barları, karartılmış arka camlar), Eller Serbest Dacia Kart Sistemi, sadece bu versiyonda ilk defa sunulan 17 inç Maldive alüminyum alaşımlı jantlar ve yeni iç döşeme, Prestige Plus versiyonunda standart olarak sunuluyor.

YENİ MOTORUN FİYATI 99 BİN 900 LİRA

Duster, 4×2 ve 4×4 versiyonlarının yanı sıra iki benzinli ve üç dizel motor seçeneği ile müşterilerinin her türlü ihtiyacına cevap veriyor. (Benzinli manuel: 1.6 SCe 115 bg-4×2 & 1.3 TCe 130 bg-4×2 / Dizel manuel & EDC:1.5 dCi 95 bg-4×2 & 1.5 dCi 110 bg EDC & 1.5 dCi 115 bg-4×2 & 1.5dCi 115 bg 4×4). Son altı yılda Duster 4×4 versiyonunun satış performansı, markaya 4×4 segmentinde açık ara liderlik kazandırıyor. 2013 yılından bu yana 85 bin 39 satış adedine ulaşan Duster’ın, 35 bin 776 adet satışı modelin 4×4 versiyonuna ait. 2018 yılında gerçekleştirdiği 5 bin 11 Duster 4×4 satış adedi ile Dacia, Türkiye’nin tartışmasız 4×4 lider markası unvanını koruyor.