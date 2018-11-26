Fiat’ın güncel teknoloji donanımları ve krom tasarım detayları ile ön plana çıkan Mirror Serisi tanıtıldı. 2015 yılından bu yana 117 bin adetten fazla satan Fiat Egea Ailesi, Mirror seçeneğini hurda teşviki dahil 77 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Yeni donanım 2019 itibarıyla tüm binek modellere yayılacak.

Fiat, yepyeni teknoloji donanımları, özel renk seçenekleri ve modele özgü aksesuarlarıyla dikkat çeken Mirror Serisi’ni tanıttı. İlk olarak İtalya’da 500 Ailesi’nde satışa sunulan Mirror serisi, 2015 yılından bu yana 117 bin adetten fazla satılan Fiat Egea Ailesi’nin ürün yelpazesine de dâhil oluyor. Fiat Egea Mirror serisi, standart donanımda Apple CarPlay uygulaması uyumluluğu bulunan Uconnect™ 7″ HD dokunmatik ekran sistemi ile birlikte sunuluyor. Mirror serisinde ayrıca geri görüş kamerası da model ailesinde standart olarak bulunuyor.

77 BİN 900 LİRADAN BAŞLAYACAK

77 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Egea Mirror Serisi ile ilgili olarak Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “Yollarla buluştuğu ilk günden bu yana başarılı sonuçlara imza atarak Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olan Fiat Egea Ailesi, Mirror serisindeki taze teknolojileri ve yeni renk seçenekleriyle 2018 yılını tamamlayıp 2019 yılına dinamik bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Fiat Egea Mirror serisini takiben 500, 500X ve 500L Mirror da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak ve aile tamamlanmış olacak” dedi.

DİNAMİK MAVİ VE TOSCANA YEŞİLİ

Ürün gamına yeni eklenen “Dinamik Mavi” ve “Toscana Yeşili” seçenekleriyle farklılaşan Mirror’a özgü olarak krom ayna kapakları, krom cam çıtası ve B sütununda modele özel Mirror logolu Egea Sedan, Egea Hatchback ve Egea Station Wagon’da ön plana çıkıyor. 17 inç boyutundaki elmas kesimi jantlarla donatılan Mirror’da 7 inçlik yüksek çözünürlüklü Uconnect dokunmatik multi medya sistemine ve Apple CarPlay desteğine yer verilirken, geri görüş kamerası da standart olarak sunuluyor. Mavi renkli iç döşemeler de Egea Mirror Ailesi’ni farklılaştırıyor. Türkiye’de 2019 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak Fiat 500 ailesi üyelerinde ise Egea modellerinde olduğu gibi Dinamik Mavi karoser rengi, krom ayna kapakları ve cam çıtaları, modele özel Mirror rozetleri ve mavi tonlu iç mekana yer veriliyor.

PAZAR 630 BİNE ÇIKAR

Altan Aytaç “2018 yılı Türkiye otomotiv pazarı ilk on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 oranında daralarak 485 bin adet olarak gerçekleşti. Fiat markası olarak aynı dönemde 52 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirerek yüzde 11’lik pazar payı elde ettik. Satışlarımızın büyük bölümü perakende olarak gerçekleştirdi. Açıklanan vergi indirimleriyle birlikte, mevcut durumda 485 bin adetlere gelen pazarın 2018 yılı sonunda 630 bin adet bandında kapanacağını öngörüyoruz. 2019 yılı için ise şimdiden öngörüde bulunmak kolay değil. Şu anda önümüzde çok önemli iki aylık bir süreç var. Bu süreci en iyi ve verimli şekilde değerlendirmek için gayret gösteriyoruz” dedi.

YIL SONUNA KADAR HEDEF 750 ADET

Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü “Teknolojik olarak da, tüm modellerimiz standart donanımda Apple CarPlay uygulaması uyumluluğu bulunan Uconnect™ 7″ HD dokunmatik ekran sistemi ile birlikte sunuluyor. Ayrıca geri dönüş kamerası da model ailesinde standart olarak sunuyor. Egea Mirror serisini Sedan, Hatchback ve Station Wagon için, tüm motor seçeneklerinde geçerli olacak şekilde çıkarıyoruz. Öte yandan, 2019 yılı başında Fiat 500 Ailesi’nin üyeleri 500, 500X ve 500L’yi satışa sunarak Mirror ailesini tamamlayacağız. Yılsonuna kadar 750 adet Mirror donanımlı Fiat Egea satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.