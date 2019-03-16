Egea’ya cadde versiyonu

Egea Hatchback, ürün yelpazesine yeni katılan “Street” donanımıyla daha sportif bir görünüme kavuşuyor. 16 inç alaşımlı siyah jantlar, siyah ayna kapakları, kapı kolları, radyatör ızgarası ve karartılmış arka camlarıyla donatılan Egea Hatchback “Street” 77 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla Mart ayından itibaren satışa sunuldu.

Fiat Egea hatchback ürün yelpazesine yeni katılan Street donanımı, sportif ayrıntılarıyla dikkat çekiyor. 16 inç alaşımlı siyah jantları, siyah radyatör ızgarası, siyah cam çerçeveleri, siyah ayna kapakları ve kapı kollarıyla farklılaşan Egea Street’in bagaj kapağı üstünde de modele özgü logosu yer alıyor. Egea Hatchback Street benzinli 1.4 litrelik 95 HP Fire manuel ya da 1.6 litrelik 110 HP benzinli E-Torq otomatik vites kombinasyonuyla tercih edilebiliyor.

Street donanımında dizel motor seçeneği olarak ise 1.3 litrelik 95 HP güce sahip Multijet2 turbo beslemeli motor satışa sunuluyor. 77 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan model de, yokuş kalkış desteği, çekiş kontrol sistemi, elektronik stabilite programı, ABS, EBD, sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları, LED gündüz sürüş farları, bluetooth bağlantılı Uconnect medya sistemi, city fonksiyonlu direksiyon sistemi klima ve arka park sensörü standart.