Ekim ayında Dacia’da sıfır faiz

Dacia, Ekim ayında müşterilerine tüm modellerinde sıfır faiz ve birbirinden avantajlı kampanyalar sunuyor.

Sıfır faiz kampanyası kapsamında binek ve hafif ticari tüm Dacia modellerinde maksimum 30.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri ile sıfır faiz fırsatı mevcut. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 200.000TL kredi 48 aya kadar yüzde 2,34 sabit faiz oranı bulunuyor.

Hurda araç teşvikinden yararlanacaklar için kampanya kapsamında devlet desteği ile birlikte Sandero 83.900TL, Yeni Duster ise 79.900TL’den başlayan fiyatlara sahip. Ekim ayında Logan MCV 91.300TL, Dokker 96.400TL, Lodgy ise 127.900TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.