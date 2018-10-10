Ekimde yıldızlı modeller indirimli

Mercedes-Benz Türk, Ekim ayına özel sunduğu kampanya kapsamında otomobil alımlarında %0 faizli kredi fırsatı ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.

Kampanya kapsamında kurumsal müşterilere 60 aya varan vade seçenekleri sunulurken, müşteriler araç bedelinin yarısını şimdi ödeyip, 200.000 TL’ye kadar tutarını 1 yıl sonra faizsiz ve vade farksız ödeme imkânı bulabiliyorlar.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Ekim ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında A-Serisi, B-Serisi, CLA, GLA, C-Serisi, SLC ve E-Serisi otomobil alımlarında avantajlı fırsatlar sunuluyor.

Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet ve Estate otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 000 TL kredi tutarı, %0,99 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor. Kampanya kapsamında kurumsal müşterilere 60 ay vade seçeneğini tercih ettiği takdirde 4.891 TL aylık ödeme fırsatından yararlanılabiliyor. Bunun yanı sıra yalnızca kurumsal müşterilere özel araç bedelinin yarısını şimdi ödeyip 200.000 TL’sini faizsiz ve vade farksız 1 sene sonra ödeme fırsatı sunuluyor.

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet ve Estate otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 000 TL’ye kadar kredi için 36 ay kadar vade ve %1,99 faiz oranından yararlanılabiliyor. Kampanya kapsamında kurumsal müşterilere, 60 ay vade seçeneği ile ayda 5.425 TL aylık ödeme fırsatları sunuluyor. Bunun yanı sıra kurumsal başvurularda, araç bedelinin yarısını şimdi ödeyip, kalan tutarın 180.000 TL’sini 1 yıl sonra %1,99 faizle ödeme imkânı sunuyor.

Ekim ayına özel hazırlanan kampanya kapsamında Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 000 TL’ye kadar kredi için 36 aya kadar vade ile %2,49 faiz oranı fırsatı sunuluyor.

Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinden alınan otomobil lastikleri; patlama, çivi ve balon oluşumu gibi dış etkenli hasarlara karşı 24 aya kadar garanti altında satışa sunuluyor.

2018 yılı boyunca iki yıllık yasal garanti süresi içerisinde Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri’ne gelen müşterilere 3. yıl garantisi ServicePlus Mercedes-Benz tarafından hediye ediliyor. Müşteriler, AdvantagePlus 4. yıl uzatılmış garanti paketi ile 1 yıl daha koruma uzatma fırsatından ve erken satın almalarda ise %40’a varan indirimlerden faydalanabiliyor.

Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinde ön ödemeli bakım paketleri ile 2 veya daha fazla periyodik bakımın önden satın alınması durumunda %40’a varan indirimlerle orijinal yedek parça ve işçilikte sabit fiyat avantajından faydalanılabiliyor.

Ön ödemeli bakım paketi veya uzatılmış garanti satın alan Mercedes-Benz müşterilerine yaklaşık 300 TL değerinde (KDV dâhil) olan Mercedes Me Adapter hediye ediliyor.