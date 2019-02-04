Elektrikli araçlara Fransız kaldık

Elektrikli araçlar konusunda hâlâ çok geride olan Türkiye’de geçen yıl sadece 155 adet araç satışı gerçekleştirildi. Toplam pazarın 621 bin adet olduğu ülkede bu rakam satışın sadece yüzde 0.02’sine denk geliyor. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Oktay “Türkiye’de ne yazık ki rakamlar çok gerilerde. Elektrikli araçların daha etkin olabilmesi için vergi ve şarj alt yapısı destekleri çok önemli” dedi.

Otomobiller hızlı olduğu kadar dünyaları da çok hızlı gelişiyor. Dizel ve benzinli motor seçenekleri bile yıllar geçtikçe farklı özelliklere hatta farklı niteliklere kavuşuyor. Dünyada her geçen gün tükenmeye başlayan petrol rezervleri, özellikle otomotiv üreticilerini de farklı teknolojilere iletiyor. Dünya genelinde elektrikli ve hibrit araçlara olan talep ise her geçen gün artıyor. Tüm dünyada elektrikli araç satışları geçen yıl neredeyse 2.1 milyonu aştı. Türkiye’de ise bu rakam hibritler dahil toplam 4 bin 31 adet. Yüzde 100 elektrikli araç satışı ise sadece 155 adet. Yaklaşık 621 bin adetlik rakamda bu oran pazarın sadece yüzde 0.02’sine denk geliyor.

EN HAZIR ÜLKE NORVEÇ

Elektrikli araçlar devrimine en hazırlık ülkeler ise sırasıyla Norveç, Hollanda, İsveç ve Avusturya oldu. Ülkede yeni ruhsatlandırılmış taşıtların yüzde 53’ünü elektrikli araçların oluşturduğu Norveç liderliğini sürdürdü. Türkiye’de 2013 yılına kadar toplamda 184 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. 2013 yılında sadece 31 araç satıldı. 2014 yılında 47, 2015’te 120, 2016’da 44, 2017’de 76 ve 2018’de 155 elektrikli araç Türkiye pazarında yollara çıktı.

VERGİ DESTEKLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye’nin elektrikli araçlara hazır olma durumu ile ilgili olarak ise LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay şu yorumları yaptı: “Elektrikli araçlar şu anda farklı Avrupa ülkelerinde sürücüler için uygun maliyetli seçenekler olarak öne çıkarken ve dolayısıyla kullanım her geçen gün artarken, bu endeks çalışmasında yer almasak da biliyoruz ki Türkiye’de ne yazık ki rakamlar çok gerilerde. Elektrikli araçların daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için kanun koyucuların vereceği vergi ve şarj alt yapısı destekleri çok önemli. Unutmamalıyız ki elektrikli araçlar iklim değişikliği ile mücadele etmek için en iyi yollardan biri ve bu çevre dostu araçlara herkes ulaşabilmeli. LeasePlan olarak sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar tüm filomuzda net 0 emisyon hedefimizle elektrikli araçların kullanımının yaygınlaştırılması için hem global hem de yerel aksiyonlarımıza devam ediyoruz.”

HOLLANDA İSTASYONDA LİDER

LeasePlan endeksine göre, elektrikli araçlara hazırlık seviyesindeki artışın başlıca nedenleri, araçların şarj altyapısının iyileştirilmesi ve elektrikli araç modellerinin bulunabilirliğinin artması olarak öne çıktı. Halka açık en çok elektrikli şarj istasyonu bulunan ülke 83 bin 196 adet ile Hollanda olurken, bu ülkeyi 37 bin 405 adet ile Almanya, 34 bin 558 adet ile Fransa takip etti. 2018 yılında Hollanda’da bin kişiye 4.8 adet elektrikli şart istasyonu düşerken, Norveç’te bin kişiye 4.5 adet, Lüksemburg’ta ise bin kişiye 1.9 adet şarj istasyonu düştü. Avusturya, İrlanda, Almanya ve Hollanda elektrikli araçlar için devletçe sağlanan avantajlı vergi indirimleri ve satın alma destekleri konusunda en yüksek sıralarda yer aldı.

DEVLET DESTEĞİ ŞART

LeasePlanCEO’su TexGunning “Politikacıların elektrikli araçları Avrupa genelinde herkes için uygun bir seçenek haline getirmek amacıylataşıt vergileri ve altyapı konularında öne çıkıp ortak bir tavır almaları gerekiyor. Sunmuş olduğumuz endeks,elektrikli araçların giderek daha uygun bir seçenek haline geldiğini gösteriyor. Ancak, daha geniş kitleleri elektrikli araç kullanacak duruma getirmek için daha çok yolumuz var. Elektrikli araçlara geçiş, iklim değişikliğine karşı vermekte olduğumuz mücadeleye yardımcı olmak için yapabileceğimiz en basit şeylerden biri ve çevreyi korumak için verdiğimiz bu savaşta herkesin bir katkısı olmalı” diye konuştu.