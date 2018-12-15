ELEKTRİKLİ LEAF TÜRKİYE’YE GELECEK

Gelişen teknolojiyle birlikte artık elektrikli ve otonom araçlar hiç de hayal değil. Önümüzdeki 15 yılda çok büyük değişimlerin olacağını söyleyen Nissan Türkiye Genel Müdürü Özkök “Çok değil, 2030 yılına geldiğimizde her 10 araçtan 3’ü elektrikli, her 4 araçtan biri ise otonom sürüş özelliğine sahip olacak” diye konuştu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin altıncı oturumunda otomotiv sektörünün güncel dinamikleri, geleceği ve yerli otomobil konuşuldu. Oturumda Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök konuşmacı olarak yer aldı. Panelde sektördeki son gelişmeleri anlatan Özkök, Nissan’ın elektrikli araçlar, otonom sürüş ve mobilite çözümleriyle dünyanın öncü otomotiv markası olduklarına değindi.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök

Sinan Özkök “Önümüzdeki 10 yılda, son 15 yılda gördüğümüzden çok daha büyük değişimler, göreceğiz. Bu değişim baş döndürücü bir hızda olacak ve çok çabuk hayatımıza girecek. Çok değil, 2030 yılına geldiğimizde her 10 araçtan 3’ü elektrikli, her 4 araçtan biri ise otonom sürüş özelliğine sahip olacak. 2025 yılına geldiğimizdeyse dünyada internet bağlantısı olmayan araç kalmayacak” dedi. Sektörü bekleyen değişimlerin altını çizen Özkök şöyle devam etti: “Türkiye’de elektrikli araç pazarı rakamsal olarak şu anda çok düşük seviyelerde fakat Türk tüketicisinin bu alana ciddi bir yönelimi var. Her yıl bu elektrikli satış adedinin arttığını görüyoruz. Gerekli altyapı konusunda çalışmaların tamamlanmasıyla bu pazar Türkiye’de hızla büyüyecek. Bizim çok dinamik ve değişime açık bir nüfusumuz var. Bu kitle elektrikli otomobile ve geleceğin otomobil teknolojilerine çok hızlı uyum gösterecek.”

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