En az yakan benzinli otomobil modelleri

Ülkemizde akaryakıt fiyatları her gün değişiyor. Özellikle motorinin benzin fiyatına iyice yaklaşması, talebi benzinli araçlara doğru çevirdi. Yeni nesil benzinli motorlar, teknolojiyle birlikte artık dizel otomobilleri aratmamaya başladı. Bizde en az yakan benzinli modelleri bir araya getirdik.

ALİ YILDIRIM

Son yıllarda dizel araçların tasarruflu yakıt tüketimi kullanıcıların oldukça dikkatini çekti. Özellikle dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan ülkelerin başında gelen Türkiye, dizel araçlarda talep patlaması yaşattı. TÜİK’in son açıkladığı veriye göre, geçtiğimiz Mart ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 10 milyon 752 bin 863 adet otomobilin yüzde 32,1’i dizel, yüzde 27,4’ü benzinli oldu. Geçtiğimiz 2015 yılında dizel otomobil satışlarının payı yüzde 62’den yüzde 61’e geriledi. Alırken daha pahalı olmasına rağmen tüketim konusunda az yakanı seven tüketici dizel motorlu araçlara yönelmekten pekte vazgeçmemişti. Fakat son birkaç yıldırı motorine gelen zam ve vergi artışları dizel araçların özelliğini de yitirmeye başladı. Arz-talep meselesine dönen sistemde dizel araçlardaki fiyat farkı, benzinli araca göre artış gösterdi.

DİZEL İÇİN KAÇ KM YAPMAK LAZIM?

Dizel ile benzinli araç arasındaki fiyat farkını kapatmak için dizel araçla yılda en az 100 bin kilometre yapmak gerekiyor. Bunun yavaş yavaş farkına varan tüketici son zamanlarda benzinli araçlara olan ilgiyi oldukça arttırdı ve yönünü az yakan benzinli modellere çevirdi. En az dizel üniteler kadar az yakıt tüketimi gerçekleştiren yeni nesil benzinli ünitelerden neredeyse eski nesil 2 litrelik benzinli bir aracın gücüne sahip oluyor. Yeni nesil benzinli motor seçeneklerini neredeyse tüm markalar sunuyor ve D segmentinde bile 100 kilometrede 5 litre yakıt tüketimi gerçekleştiren modellerde mevcut.

EN CİMRİ MODELLER

Audi

Audi’nin giriş versiyon modeli olan A1, geçtiğimiz yıl sunduğu 1.0 ve 1.4 litrelik TFSI benzinli motor seçenekleriyle en az yakıt tüketen modeller arasında yer alırken, 2017’de de sadece 1.6 litrelik dizel motor seçeneğiyle dikkat çekiyor. Dizel motor seçeneğinde otomatik şanzıman sunan model, 1.6 litrelik motorda 100 kilometre ortalama 3.8 litre tüketim gerçekleştiriyor. Otomatik versiyonda ise bu tüketim sadece 4 litreye çıkıyor. Aynı zamanda marka A3 modelinin hatchback ve sedan versiyonlarında yer alan 1.2 ve 1.4 litrelik motorlara bu yıl yer verilmemiş. Bu yıl motor gamına katılan 1.5 litrelik TFSI motor ise 100 kilometrede ortalama 4,9 litre yakıt tüketiyor. 1.0 litrelik seçeneğin ortalama tüketimi ise 100 kilometrede 4,5 litre olarak kayıtlara geçmiş. A1’in tek seçenek olan dizel fiyatı 137 bin 649 lira iken, A3 için en az yeni 1.0 litrelik turbo motor ile 150 bin 415 lira ödemek gerekiyor.

Citroen

Fransız üretici Citroen giriş modeli olan C1 ile 1.0 litrelik benzinli motor seçeneğini sunuyordu. Fakat 2017’de bu model Türkiye pazarından şimdilik çekildi. Markanın C3 modeli de 1.2 litrelik benzinli üniteyle 5 ileri manuel şanzıman ile boy gösteriyor. 82 beygir gücündeki benzinli ünite 100 kilometrede ortalama 4.7 litrelik yakıt tüketimi gerçekleştiriyor. 1.6 litrelik dizel versiyon ise tüketimde oldukça cimri. Dizel ünite ile Citroen C3 100 km’de 3,6 litre yakıt tüketiyor. Markanın B segmentindeki temsilcisi olan sedan C-ELYSÉE ise hem benzinli hem de dizel versiyonda 5 litrenin altında tüketim değeri sunuyor. C4 ve Cactus modellerinde 1.2 litrelik benzinli motorlar görev yapıyor. 130 beygir gücündeki C4’ün 1.2 litrelik manuel seçeneğinde 100 kilometrede 4.9 litre tüketim gerçekleştiriyor. Cactus ise yine aynı motor ile manuel versiyonu 82 beygir güç ile 100 kilometrede 4.6 litrelik tüketim gerçekleştirirken, ETG5 adı verilen tam otomatik şanzıman da bu tüketim 4.3 litre olarak kayıtlara geçmiş.

Fiat

Fiat’ın fenomen modeli 500, 1.2 litrelik fire adını verdiği benzinli motor seçeneğiyle sunuluyor. 69 beygir güç üreten araç, otomatik versiyonla da yer alırken 100 kilometrede 4.9 litrelik yakıt tüketimi gerçekleştiriyor. Eğer 0.9 litrelik Twinair motoru tercih ederseniz 85 beygir güce ve 3,8 litrelik ortalama tüketime sahip olacaksınız. Aracın fiyatı ise 65 bin 900 liradan başlıyor. Markanın bir diğer modeli olan Panda’da ise 0.9 litre hacmindeki twinair turbo benzinli motor yer alıyor. 100 kilometrede ortalama 4.1 litre yakıt tüketen modelin fiyatı 62 bin 900 liradan başlayan etikete sahip.

Ford

Amerikalı üretici Ford, motor küçültme akımına 1.0 litrelik ecoboost motor seçeneğiyle girdi. Focus modelinde sunduğu 1.0 litrelik benzinli motoruyla araç, 125 beygir güç üretiyor. 100 kilometrede ortalama 4.8 litre tüketim gerçekleştiren Focus, aynı düzeneği daha önce Fiesta Red ve Black modellerinde de uygulamıştı. Şimdi de yenilenmeden önce Fiesta ST-Line ile boy gösteren araç 1.0 litrelik üniteden 140 beygir güç elde ediyor. Spor model ise 100 kilometrede 4.5 litrelik tüketim gerçekleştiriyor. Focus’un 1.0 litrelik ecoboost seçeneği 103 bin 585 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Nissan

Japon üreticinin şehirli otomobili Micra, 1.2 litrelik benzinli motorlarıyla dikkat çekiyor. 80 beygir güç üreten versiyon 100 kilometrede ortalama tüketim 5 litre yakıt tüketiyor. 4.3 litreye düşürülmüş. 80 beygirlik versiyon ise 5 litrelik ortalamaya sahip. Nissan Micra, 55 bin 902 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Peugeot

Markanın B sınıfındaki başarılı modeli 208, 1.2 litrelik puretech benzinli motoruyla otomatik seçeneğini de sunuyor. 82 ve 110 beygir olmak üzere iki farklı güç ile sunulan araç, 100 kilometrede 4.5 litre tüketim gerçekleştiriyor. 208’in başlangıç fiyatı ise 54 bin 300 lira.

Renault

Fransız üretici Renault, yerli modeli Clio ile sunmaya başladığı 0.9 litrelik TCe isimli motoruyla ciddi bir satış rakamına ulaştı. Fakat 2017’de bu motorun satışına son vererek ortaya turbo beslemeli 1.2 litrelik TCe motoru sundu. 120 beygir güç üreten bu ünite, Captur ailesinde de kendine yer buluyor. Motor, Clio’nun kaputunun altında 5,3 litrelik ortalama tüketim değerine sahipken Captur’da 5,4 litrelik tüketim gerçekleştiriyor. 1.2 litrelik TCe Clio 120 beygir gücü ve EDC şanzıman ile 67 bin 350 liradan, Captur ise 83 bin 850 liradan başlayan fiyat etiketine sahip.

Seat

İspanyol marka Seat, İbiza modeliyle en az tüketen benzinliler listemizde yer alırken, asıl dikkati Leon ile çekiyor. 1.2 litrelik TSI ve 1.4 litrelik EcoTSI benzinli motorlar ile sunulan model, 110 ve 150 beygirlik güç seçenekleriyle ortalamada 4.9 litrelik yakıt tüketimi gerçekleştiriyor. Yenilenen Leon’un başlangıç fiyatı ise 76 bin 400 lira. Yeni Ibiza’da sadece 1.0 litrelik benzinli motorla sunuldu. Küçük hacimli turbo ünite 100 kilometrede 4,9 litre yakıt tüketiyor.

Skoda

Skoda Octavia’da 1.2 ve 1.4 litrelik TSI motorlar görev yapıyor. 2017’de motor serisine birde 1.0 litrelik benzinli ünite seçeneği eklendi. 86, 115 ve 150 beygirlik güç seçenekleriyle sunulan aracın başlangıç fiyatı 69 bin 100 lira. Model, 100 kilometrede 4.8 ile 5.0 litrelik yakıt tüketimi gerçekleştiriyor.

Toyota

Toyota Yaris, 1.0 litrelik VVT-i benzinli seçeneğiyle 69 beygir güç üretiyor. 5 ileri düz şanzıman ile kombine edilen modelin fiyatı 54 bin 500 liradan başlıyor. 100 kilometrede 4.7 litrelik tüketim gerçekleştiren Japon modelin hibrid versiyonu da bulunuyor.

Volkswagen

Volkswagen Jetta’da 1.2 ve 1.4 litrelik TSI motorlar görev yapıyor. 110, 125 ve 150 beygirlik güç seçenekleriyle sunulan aracın başlangıç fiyatı 83 bin 500 lira. Aracın bahsettiğimiz tüm seçenekleri, 100 kilometrede 5.0 litrelik yakıt tüketimi gerçekleştiriyor.

PASSAT VE SUPERB MODELLERİ DE OLDUKÇA AZ TÜKETİYOR

Çek üretici Skoda ve Alman üretici Volkswagen’in D segmentindeki temsilcileri sınıfının tek cimrileri. Superb ve Passat ile pazara damga vuran modellerde 1.4 litrelik TSI motorlar görev yapıyor. 150 beygir güç üreten bu iki ünitede hem otomatik hem de ACT teknolojisi yer alıyor. İki aracında ortalama yakıt tüketimi 5 litre iken, Superb 94 bin 400, Passat ise 104 bin 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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