Son Dakika:
 
   

Son haberler

Fotoğraf-Video

En çevreci otomobil Pirus oldu

En çevreci otomobil Pirus oldu

2,6 milyon liralık koleksiyon satışı

2,6 milyon liralık koleksiyon satışı

Ford Otosan 52 milyon dolar yatırımla kapasiteyi arttırıyor

Ford Otosan 52 milyon dolar yatırımla kapasiteyi arttırıyor

Toyota Hilux Hi-Cruiser 2.8 litre dizel 4×4 Test

Toyota Hilux Hi-Cruiser 2.8 litre dizel 4×4 Test

Alman Opel resmen Fransız vatandaşı oldu

Alman Opel resmen Fransız vatandaşı oldu

Opel Mokka X 4×4 Benzinli Testi

Opel Mokka X 4×4 Benzinli Testi

Yerli üretimin yerli ödülü Renault Oyak Fabrikaları’nda

Yerli üretimin yerli ödülü Renault Oyak Fabrikaları’nda

IntelliLux ile gece gündüze dönüyor

IntelliLux ile gece gündüze dönüyor

Hurda otomobil teşviki yürürlüğe girdi

Hurda otomobil teşviki yürürlüğe girdi

Opel Astra Sedan 1.6 CDTI otomatik testi

Opel Astra Sedan 1.6 CDTI otomatik testi

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication – Free publishing

Etiketler

2016 2017 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomatik şanzıman otomobil otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault suv test toyota tüketim türkiye yeni

En çevreci otomobil Pirus oldu

En çevreci otomobil Pirus oldu

Toyota Prius Plug-in Hybrid, ADAC EcoTest karşılaştırmasında öne çıkarak farkını bir kez daha ortaya koydu. Toyota Prius Plug-in Hybrid, ADAC EcoTest karşılaştırmasında öne çıkarak farkını bir kez daha ortaya koydu. Piyasada bulunan 5 plug-in model arasında 5 yıldızı alan tek araç olmayı başaran Prius Plug-in Hybrid, hem CO2 emisyonları hem de yakıt tüketimi değerleri açısından […]

54 saniye önce -
Facebook 0 Twitter 0

Toyota Prius Plug-in Hybrid, ADAC EcoTest karşılaştırmasında öne çıkarak farkını bir kez daha ortaya koydu.

Toyota Prius Plug-in Hybrid, ADAC EcoTest karşılaştırmasında öne çıkarak farkını bir kez daha ortaya koydu. Piyasada bulunan 5 plug-in model arasında 5 yıldızı alan tek araç olmayı başaran Prius Plug-in Hybrid, hem CO2 emisyonları hem de yakıt tüketimi değerleri açısından rakiplerine büyük bir fark atmayı başardı. ADAC EcoTest tarafından yapılan değerlendirmelerde Prius Plug-in Hybrid’in en yakın rakibi ise 5 üzerinden sadece 2 yıldız alabildi. Kapsamlı bir biçimde geliştirilen dördüncü jenerasyon Prius Plug-in Hybrid, 68 kW elektrikli motoru ve 1.8 litrelik benzinli motoru kullanarak, CO2 salımı seviyesini sıra dışı bir şekilde düşük oranlarda tutuyor. Bu sayede, CO2 emisyon ölçümü puanlamalarında 50 üzerinden 47 puan alarak en iyi sonuçları elde eden model, tüm dikkatleri üzerine çekti. Prius Plug-in Hybrid ve yakıt hücreli Mirai’nin yanı sıra Avrupa’da birçok hibrit model sunan Toyota’nın hibrit modelleri, markanın 2050 Çevre Vizyonu’na ulaşmasında da önemli katkılar sağlıyor. Bu modeller ile Toyota, 2010 yılına göre CO2 emisyonlarını yüzde 90 oranında azaltmayı başardı.

,,,,,,,,

Benzer Videolar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr