En çevreci otomobil Pirus oldu

Toyota Prius Plug-in Hybrid, ADAC EcoTest karşılaştırmasında öne çıkarak farkını bir kez daha ortaya koydu.

Toyota Prius Plug-in Hybrid, ADAC EcoTest karşılaştırmasında öne çıkarak farkını bir kez daha ortaya koydu. Piyasada bulunan 5 plug-in model arasında 5 yıldızı alan tek araç olmayı başaran Prius Plug-in Hybrid, hem CO2 emisyonları hem de yakıt tüketimi değerleri açısından rakiplerine büyük bir fark atmayı başardı. ADAC EcoTest tarafından yapılan değerlendirmelerde Prius Plug-in Hybrid’in en yakın rakibi ise 5 üzerinden sadece 2 yıldız alabildi. Kapsamlı bir biçimde geliştirilen dördüncü jenerasyon Prius Plug-in Hybrid, 68 kW elektrikli motoru ve 1.8 litrelik benzinli motoru kullanarak, CO2 salımı seviyesini sıra dışı bir şekilde düşük oranlarda tutuyor. Bu sayede, CO2 emisyon ölçümü puanlamalarında 50 üzerinden 47 puan alarak en iyi sonuçları elde eden model, tüm dikkatleri üzerine çekti. Prius Plug-in Hybrid ve yakıt hücreli Mirai’nin yanı sıra Avrupa’da birçok hibrit model sunan Toyota’nın hibrit modelleri, markanın 2050 Çevre Vizyonu’na ulaşmasında da önemli katkılar sağlıyor. Bu modeller ile Toyota, 2010 yılına göre CO2 emisyonlarını yüzde 90 oranında azaltmayı başardı.