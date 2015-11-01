13 saat önce

Otomobille ile ilgili en çok arama yapılan yer Google. Google içinde en çok arama yapılan markaları açıkladı.

Geçen yıl en çok aranan otomobil markaları belli oldu. Google’da 2016 yılı içinde en çok arama yapılan otomobil markaları açıklandı. Türkiye’nin de bulunduğu bu listede iki sürpriz marka kendine yer bulurken genel olarak uzak doğulu üreticilerin baskınlığı dikkat çekiyor. Markalar için fazlasıyla önem arz eden bu istatistikleler bizleri bilgilendirirken üreticilerin yeni politikalarını belirleme konusunda dikkate aldığı önemli parametrelerden biri olarak kabul ediliyor.

SUZUKI VE BUGATTI DİKKAT ÇEKİYOR

Google kaynaklı olarak açıklanan araştırmada ülkemiz de dahil olmak üzere 2016 yılı içinde tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği markaların hangileri olduğunu net bir şekilde görmek mümkün. Haritaya bakıp kısa bir değerlendirme yaptığımızda Toyota, Hyundai ve Honda olmak üzere uzak doğu merkezli markaların ağırlıkta olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Haritanın genel anlamdaki hakimi ise her kıta da neredeyse çoğunluğu ele geçiren Toyota oluyor. Yine bu istatistiklere göre ülkemizde 2016 yılında en çok Renault‘nun arandığını görüyoruz. BMW ve Mercedes gibi Alman devleri ise daha çok Avrupa’da varlık gösterirken İtalya’da FIAT, İsveç’te Volvo liderliği elinde bulunduruyor. Yayınlatan listede dikkat çeken ise Suzuki ve Bugatti‘nin en çok arananlar da kendine yer bulması oluyor.