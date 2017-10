En çok satan kompakt hatchback otomobiller

Yılın ilk 9 ayında en çok satan hatchback otomobiller belli oldu. Listenin başında Volkswagen Golf gelirken, onu Leon ve Astra takip etti. Tüm bu modeller geçen yıla göre satış rakamlarında gerileme yaşarken, artış kaydeden tek model Fiat Egea HB oldu.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de otomotiv sektörü 2016 yılında hayatımıza giren yeni ÖTV düzenlemesiyle daralmaya girdi. Otomotiv sektörünün duayen temsilcileri yeni yılda yani 2017’de bu daralmayı yüzde 30’lar civarında değerlendirse de şimdilerde bu gerileme yıl sonuna kadar yüzde 10’ları bile bulmayacağı görülüyor. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,44 azalarak 627 bin 343 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı dokuz aylık dönemde 636 bin 499 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2017 yılı dokuz aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 2,6 oranında azalarak 476 bin 621 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 489 bin 365 adet satış yaşanmıştı. Bu rakamlara oranla yılsonunu o kadarda yüzde 30’luk daralmalar beklemediği gayet ortada.

EN ÇOK SATAN HB OTOTMOBİLLER

Özellikle C segmentinin kompakt hatchback modellerinde büyük bir kaybın olduğu ortada. Segmentin genel olarak en çok sattığı modellere bakacak olursak sadece tek bir araç hariç büyük bir daralma görülüyor. Tamam Türkiye ithal araç konusunda bir hayli dışa bağlı ama yerli araç oranı da ülke sınırları içerisinde her geçen gün artıyor. Rakamlarla konuşacak olursak, C hatchback araçlar arasında 2017’nin ilk 9 ayında en çok satan model Volkswagen Golf olmuş. Yeni makyajlanan araç aslında geçen yıla göre satış rakamlarında yüzde 17’lik kayıp yaşamış. Onu ise aynı çatı altında hizmet veren Seat Leon takip ediyor. Yüzde 4 kayıp yaşayan Leon’u yüzde 31’lik kayıpla Opel Astra takip etmiş.

LÜKS SATIŞLARINA ÖTV ETKİSİ

Renault Megane HB ise yenilediği yüzüyle ilk 9 ayda 2 bin 849 adetlik satış rakamına ulaştı. Geçen yıla göre daralan pazarda yüzde yüzde 14 kayıp yaşayan modeli, 2 bin 590 adetle Fiat Egea takip ediyor. Japon üretici Toyota ise bu sınıftaki Auris modeliyle yılın ilk 9 ayında geçen seneye göre, yüzde 40’lık bir satış kaybı yaşadı. Bu segmentte ise en başta dediğimiz gibi değişen ÖTV oranlarıyla büyük bir kayıp yaşan lüks üretici Audi ve BMW oldu. Audi’nin A3 modeli bu pazarda aslında ufakta olsa başarıya ulaşana modellerden diyebiliriz. Geçen yılın aynı dönemine göre ilk 9 ayda yüzde 9 gerileme yaşayan A3 modelinin ulaşabildiği satış rakamı ise 2 bin 228. BMW ise 1 Serisi ile yüzde 34 gerileme yaşayan modellerden biri olarak ön plana çıkıyor.

YERLİ FIAT EGEA BAŞARIYA İMZA ATAN TEK MODEL

Türkiye’de üretimi Fiat Egea ise az önce bahsettiğimiz gibi 2 bin 590 adetlik satış rakamına ulaştı. Fakat segmetin en çok satan modellerine baktığımızda Bursa topraklarından yola çıkan Egea HB, ithal modeller arasında artan satış adetleriyle ön plana çıktı. Geçen yıl Nisan ayında yollara çıkan model 2017’de satış rakamlarını yüzde 74 arttırarak, ithaller karşısında başarıya ulaşan tek yerli model oldu.