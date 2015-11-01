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En çok tercih edilen spor otomobil Ford Mustang

En çok tercih edilen spor otomobil Ford Mustang

IHS Markit’in yayınladığı global otomotiv tescil verilerine göre efsane Ford Mustang, 2016 yılında tüm dünyada 150 binden fazla satarak, dünyanın en çok tercih edilen spor otomobili unvanına sahip oldu. Yarım asırın ardından Avrupa yollarına çıkan ve Türkiye’ye geldiği andan itibaren büyük ilgiyle karşılanan efsane Ford Mustang, araştırma kuruluşu IHS Markit’in açıkladığı global otomotiv tescil verilerine […]

13 saat önce -
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IHS Markit’in yayınladığı global otomotiv tescil verilerine göre efsane Ford Mustang, 2016 yılında tüm dünyada 150 binden fazla satarak, dünyanın en çok tercih edilen spor otomobili unvanına sahip oldu.

Yarım asırın ardından Avrupa yollarına çıkan ve Türkiye’ye geldiği andan itibaren büyük ilgiyle karşılanan efsane Ford Mustang, araştırma kuruluşu IHS Markit’in açıkladığı global otomotiv tescil verilerine göre 2016 yılında dünyanın en çok satan spor otomobili oldu. Son 50 yıldır ABD’nin en çok satan spor otomobili unvanına sahip olan Ford Mustang, şöhretini dünya şampiyonluğuyla taçlandırdı. Ford Mustang’in Avrupa’da ve diğer bölgelerde artan popülerliğiyle birlikte tüm dünyadaki satışları 2016’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artış gösterirken, ABD dışındaki pazarlarda da 45 bin adet satışla yüzde 101 oranında arttı. Ford Mustang ayrıca, Fransa, İsveç, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Finlandiya ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa pazarlarında da en çok satan spor otomobil oldu.

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