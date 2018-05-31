En değerlisi yine Toyota

Toyota, 2018 yılında da “dünyanın en değerli otomotiv markası” seçildi.

BrandZ™ tarafından her yıl gerçekleştirilen en değerli 100 küresel marka raporunda, otomobil sektöründe tüm markaları geride bırakan Toyota, birinciliğini devam ettirerek önemli bir başarıya imza attı. Raporda Toyota’nın 2017 yılında 28 bin 660 milyar dolar olan marka değeri 2018 yılında 29 bin 987 milyar dolara yükseldi. Toyota, 2006 yılından itibaren yayınlanan raporda kendi sektöründe 10’uncu kez birinci sırada yer alıyor. BrandZ raporuna; Toyota’nın son 13 yılda ortalamadan 3 kat daha fazla büyüdüğü de yansıdı. Toyota, ilk seri üretim hibrit otomobilini sunduğu 1997 yılından bu yana geçen 20 yıllık sürede hibrit model satışlarında 11 milyon adedi aşmayı da başardı. Hibrit teknolojisini yakın ve orta vadede çözüm olarak gören Toyota, bu teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor ve 2020 yılında her Toyota modelinin birer hibrit versiyonunun olması hedefini taşıyor.