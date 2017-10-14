En hızlı Ferrari sadece 1 kişinin olacak

Ferrari’nin en güçlüsü olan 812 Superfast Türkiye’de yola çıkıyor. 800 beygirlik gücüyle dikkat çeken süper spor otomobil 100 km hıza 2,9 saniyede ulaşıyor. Araca bu yıl sadece 1 kişi sahip olabilecek.

70 yıllık çınar Ferrari, en hızlı modelini Türkiye’de satışa sundu. 812 Superfast ismiyle Türkiye’de yola çıkan model, 820 bin 770 euroluk (yaklaşık 3,5 milyon lira) fiyat etiketine sahip. Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “800 beygirlik motora sahip modelden bu yıl 1 tane getirdik, Ekim ayı içinde de aracımızı sahibine teslim etmiş olacağız. Ferrari 812 Superfast için 2019 yılında teslim edebilmek üzere sipariş almaya da devam ediyoruz” açıklamasında bulundu. 6.5 litre V12 yapılı 800 beygirlik motora sahip Ferrari 812 Superfast, 7000 d/d’de 718 Nm’lik maksimum tork değeri sunuyor. Dikkat çekici maksimum tork değerinin yüzde 80’i ise 3500 d/d’den itibaren srücünün kullanımına sunulurken, hem sürüşü iyileştiriyor hem de düşük devirlerde bile etkileyici hızlanma sağlıyor. Aracın gücünü kusursuz şekilde yere aktarmak ve kontrol edebilmek için ise, yine bir Ferrari’de ilk defa kullanılan EPS (Elektrik Destekli Direksiyon), 5’inci jenerasyon SSC (Yanal Kayma Kontrol Sistemi) ve otomotiv endüstrisinde 4WS (4 Wheel Steering) olarak bilinen, arka tekerleklerin de direksiyon açısını takip etmesini ve bu sayede her sürüş koşulunda benzersiz yol tutuş ve denge sağlayan PCV (Passo Corto Virtuale – Virtual Short Wheelbase) sisteminin 2’nci jenerasyonu görev yapıyor. 340 km/s’lik son hıza sahip olan Ferrari 812 Superfast, 0-100 km/s hızlanmasını ise 2.9 sn’de tamamlıyor.