En hızlı Maserati satışa sunuldu

İtalyan üretici Maserati’nin ürettiği en hızlı otomobili olan Quattroporte, Türkiye’de de satışa sunuldu. 10 yılı aşkın zamandır Türkiye’de lüks sınıfta sportif sedan özellikleriyle yepyeni bir kulvar açan Maserati Quattroporte, benzinli, dizel motor ve 4×4 çekiş sistemi seçenekleriyle 270 bin 630 Euro’dan başlayan anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Maserati Quattroporte, yeni donanım paketleriyle olduğu kadar daha ‘şık’ görünümlü iç ve dış tasarımıyla da göz alıyor.

1963’teki ilk lansmanından bu yana 72 ülkede 30 bin adete yakın satışı gerçekleşen, İtalyan lüks spor sedan otomobillerin en başarılı örneklerinden biri Quattroporte, yenilenerek ülkemizde de satışa sunuldu. Tofaş çatısı altındaki Fer Mas tarafından ülkemizde temsil edilen Maserati’nin şimdiye kadar ürettiği en güçlü ve hızlı sedan modeli Quattroporte global pazarlardaki başarının ardından, kimliğinden ödün vermeden, zarafetini vurgulayan yeni donanımlara sahip oldu. Quattroporte’nin yenilenen versiyonu, mat siyah profil ile tasarlanan ön tampon ve arkadaki mat siyah difizör ile bütünleşen dış aynalarıyla daha dikkat çekici bir görsellik sunuyor. Özellikle otomobilin en karakteristik bölümlerinden biri olan ön ızgara artık daha keskin ve heybetli hatlara sahip. Izgarada yer alan yeni dikey krom unsurlar, köpekbalığı burnu etkisi ile tezat oluşturarak daha da gösterişli bir görünüm sağlıyor. Gösterişli ızgaranın arkasında ise elektrikli ayarlanabilir hava giriş kapakları (Air Shutter) yer alıyor. Hava giriş kapakları motorun sıvı sıcaklığının ideal kontrolünü sağlarken, ön ve arka tamponların optimizasyonu, hava konveyörü ve düz aerodinamik taban kaplaması sayesinde otomobilin aerodinamik direnci %10 oranında iyileşiyor.

3 MOTOR SEÇENEĞİ

Yeni Maserati Quattroporte’nin iç mekanında ise yeni arayüz unsurları ve bilgi-eğlence alanı ağırlıklı olarak ön plana çıkıyor. Yeniden tasarlanan orta gösterge paneli artık çok dokunuşlu 8,4 inç büyüklüğünde, yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip. Bu alan, kesintisiz teknik öğelerin ekranla bütünleştiği, klima kontrolü ve Quattroporte’ye özgü saf iç hacim kompozisyonunu vurgulayan dikişsiz bir tasarıma sahip torpido gözüyle şekilleniyor. Maserati’nin yeni amiral gemisinin bilgi-eğlence sistemi Apple CarPlay ve Android Otomatik akıllı telefon aktarma işlevleri ile uyumlu olmasıyla da fark yaratıyor. Bununla birlikte tüm Quattroporte versiyonları, araçtaki yolcular için konfor düzeyini büyük oranda arttıran bir özellik olan, Hava Kalitesi Sensörü ile donatılmış. Bu sistem dışarıdaki kirlilik düzeylerini hesaplayan ve kirli hava ile toksik gazların kabine girmesini engelleyen bir akıllı sensör ve sinyal analiz sistemini bir araya getiriyor. Yeni Quattroporte, ülkemizde biri dizel olmak üzere toplam 3 motor seçeneğiyle müşterilerinin beğenisine sunuluyor. Yeni modelin kaputunun altında 275 HP güç üreten 3.0 litrelik V6 yapılı, 600 Nm tork üreten turbo dizel motor ön plana çıkıyor. Dizel motorlu Maserati Quattroporte, 252 km/s’lik en yüksek hıza ve 6.4 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresine sahip.

410 BEYGİR GÜÇ

Yeni Maserati Quattroporte’nin S Q4 adı verilen versiyonunda 410 HP güç üreten, 550 Nm tork değeriyle baş döndüren ve Ferrari tarafından üretilen motor görev yapıyor. 286 km/s son sürate sahip ve 0-100 km/s hıza 4.9 saniyede ulaşan Maserati Quattroporte S Q4, dört tekerlekten çekiş teknolojisiyle farklılaşıyor. Bu motor ve çekiş kombinasyonuyla yetinmeyenler ise yine Ferrari üretimi olan V8 Biturbo özellikli, 530 HP gücünde motor seçeneğini simgeleyen Quattroporte GTS versiyonunu tercih edebiliyorlar. 710 Nm torka sahip Quattroporte GTS, 310 km/s’lik son hız değeri ve 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 4,7 saniyede çıkan performansıyla dikkat çekiyor. Tüm motor kombinasyonlarında yeni Quattroporte gücünü yola 8 ileri ZF otomatik şanzımanıyla aktarırken, elektronik olarak kontrol edilen Skyhook amortisörler görev yapıyor. Bununla birlikte yeni model, 4 tekerlekten çekiş sağlayan AWD (All Wheel Drive) sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda maksimum performans sunmasıyla öne çıkabiliyor. Gelişmiş AWD sistemi, normalde arkadan itişli olan otomobil ihtiyaç duyulduğunda otomatik olarak çekiş gücünü ön ve arka tekerleklere 50/50 oranında eşit olarak dağıtarak 4 tekerlekten çekiş sağlıyor.

İKİ FARKLI DONANIM

Yarışçılık tarihinden beslenen mühendislik kabiliyeti sayesinde lüks ve sportif özelliklerin mükemmel bir bileşkesini temsil eden Maserati, amiral gemisi Quattroporte’nin yeni versiyonunu DNA’sını vurgulayan iki benzersiz donanım seçeneği ile sunuyor: GranLusso ve GranSport. GranLusso donanımı, lüks ve sportifliğin bir araya getiren bir konsept ile hem sürücü hem de yolcuların kabin içi konforunu arttıran özelliklere sahip. Tasarım İtalyan işçiliğinin göstergesi olan en çarpıcı tasarım ve en seçkin malzeme kullanımı ile daha da üstün bir lüks seviyesi vaat ediyor. Kabinde ise GranLusso ruhu, koltuklarda, kapılarda, kafalık ve güneşlikte görülen Ermenegildo Zegna patentli ipek döşeme ile kendini gösteriyor. Kabin içi tasarımı, gösterge panelinde yer alan seçkin gözenekli Radica ahşabı ve ahşap ilaveli deri direksiyon simidi ile daha zarif bir görünüm kazanıyor. Bu tasarım elektrikli ayarlanabilir pedallar, elektrikli arka güneşlik, dört bölgeli klima, ısıtmalı arka koltuklar ve genişletilmiş anahtarsız giriş gibi konfor odaklı ekipmanları da bir araya getiriyor.

21 İNÇLİK TITANO JANT

GranSport donanımı, Maserati markasının efsanevi yarış mirasını yansıtan yeni dış tasarım öğeleri sayesinde aracın agresif görünümünü vurgularken, Quattroporte’nin sporcu karakterinin altını çiziyor. Yeni Quattroporte GranSport, 21 inçlik Titano jantlar, tamponlarda parlak siyah kaplama, kırmızı fren kaliperleri, öndeki ‘üç başlı mızrak’taki mavi eklemeler, yanda yer alan Saetta logosu, ve ek olarak da jant kapaklarındaki mavi ‘üç başlı mızraklar’ ile donatılmıştır. GranSport’un ön ızgarası, opsiyon olarak, parlak siyah kaplama olarak sipariş edilebiliyor. Quattroporte GranSport’un iç kısımları sportif sürüş performansını artırmak için yeniden tasarlanan ön ve arka koltuklar içiyor. Öte yandan karbon fiber veya tam deri spor direksiyon güçlü bir kimlik oluşturuyor. Gösterge panelinde parlak Piano Black (Piyano Siyah) ahşap döşeme, yeni spor koltuklar, alüminyum vites kolları ve paslanmaz çelik spor pedallar sayesinde, Quattroporte GranSport’un iç kısmı gerçek bir lüks spor otomobil deneyimi sunuyor.