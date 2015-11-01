En iyi Ibiza Türkiye’de yola çıktı

Yeni Seat Ibiza Türkiye’de satışa sunuldu. Zengin motor seçenekleriyle gelen Yeni Ibiza, ‘En İyi Ibiza’ olarak tanımlanıyor.

İlk olarak 1984 yılında pazara sunulan ve SEAT markasının ikonu haline gelen SEAT Ibiza’nın 5. nesli; ileri teknolojisi, çarpıcı dinamizmi, geliştirilmiş iç mekanı ve konfor yönünden geçirdiği iyileştirmeleriyle Türkiye’de satışa sunuldu. SEAT’ın karakteristik DNA’sını yansıtan çarpıcı yeni tasarımı, daha rafine, heyecan verici ve modern çizgilerle birleşip, çok daha keskin ve sportif bir görünüm sunuyor. Volkswagen Grubu’nun yeni MQB A0 modüler platformunda üretilen ilk model olma özelliğine sahip yeni SEAT Ibiza, gelişmiş teknolojilerle donatılırken aynı zamanda iç hacimde dikkate değer iyileştirme özellikleri de sunuyor.

1.0 LİTRELİK BENZİNLİ

Yeni SEAT Ibiza’da farklı alüminyum blok ve silindirlerde benzinli motor seçenekleri bulunuyor. Türkiye’de satışa sunulan motor seçeneklerinden ilki 75 HP güç üreten 3 silindirli 1.0 MPI motor. Bu motor 100 km’de 4.9 litre yakıt tüketirken, km başına 112gr CO2 emisyonu üretiyor. Turbo kompresörlü, ara soğutuculu ve direkt enjeksiyonlu 1.0 EcoTSI motor ise 95 HP manuel ve 115 HP DSG versiyonlarıyla sunulmakta.

150 BEYGİRLİK TSI

2018 yılının ilk çeyreğinde 1.5 TSI EVO 150 HP benzinli motor seçeneğiyle satışa sunulacak olan yeni Ibiza’nın, dizel motor seçeneği olan 1.6 TDI 95 HP ise manuel ve DSG şanzıman alternatiflerine sahip olacak. Taze ve genç tasarımın olgun ve dengeli bir karakterle harmanlandığı beşinci nesil yeni SEAT Ibiza’nın kusursuz oranları, güçlü ve çevik kişiliğini yansıtıyor. Bu yeni otomobil, karakteristik SEAT özellikleri korunmakla kalmıyor, SEAT’ın tasarım DNA’sını bir üst seviyeye taşıyor. Aracın ön kısmı, üçgen Full LED farlar ve LED gündüz sürüş farlarıyla ikonik bir görünüm kazanıyor. Izgarada yer alan amblem de, kaput üzerindeki iki karakteristik çizgi ve krom kasasındaki ufak boşlukla vurgulanıyor. Aracın arkası tipik Ibiza tasarımına sahip. Aracı tek parça halinde saran arka stop lambalar, arkadaki çıkıntılarla bütünleşerek aerodinamik performansa katkıda bulunuyor. Bagaj ve tamponun güçlü ve net hatları genişlik algısını artırırken, aracı yere yaklaştıran arka reflektörlerle birlikte geniş, yekpare bir görünüm yaratıyor.

YENİ IBIZA’YA YENİ İÇ MEKAN

SEAT DNA’sına uygun olarak “Sürücü Odaklı” bir şekilde tasarlanan göstergeler, sürücünün gözlerini yoldan ayırmasını gerektirmeyecek şekilde ve mümkün olan en yüksek konumda yer alıyor. İç mekanda kullanılan kaplamalar, tasarım ögeleri ile 8 inçlik Black Panel dokunmatik ekran arasında bir denge sağlıyor. Vites kutusu da kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla mümkün olan en yüksek konumda yer alıyor. İç mekanı fark edilir derecede genişletilen Yeni SEAT Ibiza, çok daha sağlam ve güvenli bir hale getirildi. 4,059 mm boyunda, 1,780 mm genişliğinde ve 1,444 mm yüksekliğindeki (FR versiyonda 1,429 mm) otomobil, bir önceki modele kıyasla 87 mm gibi kayda değer miktarda daha geniş ve aynı zamanda 2 mm daha kısa ve 1 mm daha alçak olması sonucu zemine tutunan sağlam bir görünüme sahip. 63 litrelik ekstra hacmiyle 355 litreye çıkarılan bagaj kapasitesi sayesinde sınıfının en iyisi konumuna gelmiş olan yeni Ibiza, yükleme yüksekliğinin düşürülmesiyle de SEAT’ın tasarımı ve işlevselliği bir araya getirebilme becerisini kanıtlamış oluyor.

DÖRT FARKLI DONANIM

Yeni SEAT Ibiza, sırasıyla Reference ve Style versiyonlarından başlayarak dört farklı donanım serisiyle sunulacak. İlk etapta Reference ve Style donanımlar satışa sunulurken,

FR ve XCellence ise ilerleyen dönemde showroomlarda yerini alacak. FR versiyonu, Ibiza’nın sportif karakterini öne çıkaran arka tamponun her iki yanındaki egzoz çıkışları gibi ayrıntıları barındırıyor. XCellence versiyonundaki krom detaylar ise aracın sofistike ve zarif karakterini pekiştiriyor. Yeni SEAT Ibiza’da Reference donanımda 5” Dokunmatik Renkli Ekran, Ön Bölge Asistanı (Front Assist), Hız Sabitleme Sistemi, İkincil Çarpışma Freni, 6 Hava Yastığı, Yorgunluk Tespit Sistemi ve Bluetooth gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Style donanımda ise bunlara ek olarak Deri Direksiyon, Otomatik Klima, LED Gündüz Sürüş Farı ve LED Arka Stop Lambaları gibi özellikler ön plana çıkıyor. Birçok sürücü destek ve güvenlik sistemini standart olarak sunan yeni SEAT Ibiza, EuroNCAP testinden 5 yıldız alarak güvenlik konusunda da başarısını kanıtlamış durumda. Yeni Ibiza’da ayrıca Adaptif Hız Sabitleyici, KESSY Anahtarsız Giriş & Çalıştırma Sistemi ve yeni nesil ön ve arka park sensörlerinin yanı sıra, daha yüksek kaliteye ve çözünürlüğe sahip geri görüş kamerası ile 8 inçlik dokunmatik bir ekran yer alıyor. En iyi teknolojiyi iç mekandaki uyumu bozmadan sunan 8 inçlik fonksiyonel entegre ekran, SEAT Ibiza’da ilk kez kullanılıyor.