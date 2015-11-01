En iyi iş veren ödülü Toyota’nın

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Toyota’nın Türkiye ayağı, Great Place to Work Türkiye’nin her yıl yayınlanan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2017” listesine giren tek otomotiv markası oldu.

26 yıldır dünyanın 56 ülkesinde 16 milyondan fazla çalışanı temsil eden Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada Türkiye’den yüksek kurum kültürüne sahip 92 firmanın 57 binden fazla çalışanı katıldı. Toyota, araştırmanın 50-250 çalışan kategorisinde, otomotiv sektöründe “En İyi İşveren” olmayı başardı. Araştırma sonucunda Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş, 50-250 çalışan kategorisinde Türkiye’de listeye giren 13 firma arasında bu yıl 3’üncü sıraya yükselerek, “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesinde yer almanın haklı gururunu yaşamaktadır.