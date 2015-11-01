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En iyi ürün tasarımı ödülü Ibiza’nın

En iyi ürün tasarımı ödülü Ibiza’nın
14 saat önce
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SEAT’ın ilk gösterimini Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirdiği Yeni Ibiza, dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden biri olan Red Dot Ödülleri’nde “En İyi Ürün Tasarımı” ödülüne layık görüldü.

Dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olan Red Dot, 1954 yılından bu yana kalite ve inovasyonu uluslararası ölçekte değerlendiriyor. Ürün Tasarımı kategorisi ise Red Dot Yarışması’nın en önemli dalı kabul ediliyor. 2017 Red Dot Yarışması’nda, SEAT’ın Ibiza modelinin beşinci nesli olan Yeni Ibiza “En İyi Ürün Tasarımı” ödülüne layık görüldü. Yeni Ibiza, ilk bakışta ikonik bir görüntüye sahip olan Full LED farlarıyla dikkat çekiyor. “X” şeklindeki ön tasarımı ise otomobile mükemmel bir dinamizm ve olağanüstü bir görsel güç katıyor. Kendine özgü bir karakter ve çevik görünüm ile bir araya gelen kusursuz oranlar, yeni SEAT Ibiza’nın kimliğini oluşturuyor.

5,4 IBIZA SATILDI

1984 yılında ilk kez satışa sunulan Ibiza, 5 nesildir SEAT’ın Barselona’daki merkezi Martorell’de tasarlanıyor. SEAT’ın tarihindeki en köklü model olan Ibiza, bugüne dek satılan 5,4 milyon otomobille markanın en çok satan modeli. Yeni SEAT Ibiza dinamizmi, geniş iç mekanı, ileri güvenlik sistemleri ve kullanıcı dostu teknolojileri ile göz dolduruyor. Otomobilin iç mekanı ise kusursuz oranların yanı sıra geliştirilmiş bir genişlik ve konfor hissi sunuyor. Özenle seçilmiş malzemeler üst düzey bir kalite algısı yaratırken, keskin çizgiler araca genç bir hava katıyor.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE SATIŞA SUNULACAK

Otomobildeki tüm gösterge sistemleri, sürücünün gözlerini yoldan ayırmasını gerektirmeyecek şekilde mümkün olan en yüksek konumda yer alıyor. Örneğin, vites değişiminde konforlu sürüş sağlamak amacıyla, otomobilin vites kolu, mümkün olan en yüksek seviyede yer alıyor. Otomobilde araç içi LED ambiyans aydınlatmasına ek olarak 8 inçlik dokunmatik ekran ve Full Link bağlantı sistemi gibi gelişmiş teknolojileri içeren çeşitli kişiselleştirme imkanları da bulunuyor. Yeni Ibiza Türkiye’de, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren satışa sunulacak.

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