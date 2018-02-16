Mercedes-Benz’in tamamen sportif çizgilerle patronlar için yorumladığı S-Serisi, artık yeni sürüş destekleriyle zirve yaptı. Mercedes S 560 Coupe ile tamamen sporcu kimliğe bürünen modelde çift turbo beslemeli V8 motor araca can veriyor.

Mercedes-Benz’in amiral gemisi olarak bilinen efsane S-Serisi ailesine dâhil edilen coupé modeli, geliştirilen tasarımıyla daha fazla sportiflik sunarken aynı zamanda bünyesinde barındırdığı ileri teknolojiyi yansıtıyor. S-Serisi Coupé, yeni krom alt eklentiye ve geniş hava girişlerine sahip bir ön tamponla yollara çıkıyor. Yeni yan marşpiyeler ve V12 görünümünde çift egzoz çıkışları dinamik görünümünü destekliyor. Daha dinamik bir görünüme sahip olan AMG tasarım konseptinde de yeni ön ve arka tamponlar kullanılmaya başlanıyor. Her biri krom çerçeveye sahip iki adet büyük hava girişi ön bölümü domine ediyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR: 1.2 MİLYON LİRA

Yeni Mercedes S-Serisi Coupé’deki sesli komut sistemi LINGUATRONIC 450’ye kadar sözlü komutu algılayarak artık sadece bilgi ve eğlence sistemlerinin değil, iklimlendirmeden koltukların masaj fonksiyonuna kadar çok geniş fonksiyonların yönetilebilmesini sağlıyor. Otonom sürüşe giden yolda teknolojileri güncellenen araçta ayrıca yolu tarayarak süspansiyonların sertliğini ayarlayabilen altyapı da kullanılmaya başlandı. Şubat 2018 itibarıyla Mercedes-Benz S-Serisi Coupé Türkiye’de 1.257.700 TL’den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.

3 BOYUTLU ELMAS IZGARA

Mercedes-Benz’in amiral gemisi olarak nitelendirilen S-Serisi, iki kapılı coupé versiyonunda sunduğu yeni, şık iç mekânı, kendine özgü zarif tasarımı ve yapımında kullanılan lüks malzemeleri ile Mercedes-Benz’in modern lüks yorumunun vücut bulmuş halini temsil ederken, geliştirilmiş tasarımı ile de sportifliğini ön plana çıkarıyor. Yeni Mercedes-Benz S-Serisi Coupé’nin ön tasarımı, iki kapılı modelin dinamizmini ve zarafetini etkileyici bir şekilde öne sürüyor. Mercedes-Benz yıldızı ile şıklığın somutlaşmış hali; üç boyutlu elmas görünümlü ızgarası otomobilin ön tasarımında en göz alıcı noktası olma özelliğini taşıyor. LED Akıllı Işık Sistemi ise isteğe bağlı olarak Swarovski kristallerle süslenebiliyor. Yüksek kalitede, farklı sayı ve özelliklere sahip kristallerle süslenen aydınlatma grubu ile alışılmışın dışında bir gece ve gündüz tasarımı oluşturulabiliyor.

66 ADET OLED ARKA STOPLARDA

Yeni S-Serisi Coupé’nin en önemli yeniliklerinden biri olarak yenilikçi OLED teknolojisine sahip arka aydınlatma grubu dikkat çekiyor. Söz konusu teknolojide (organik ışık yayan diyot) organik malzemelerden üretilen son derece ince tabakalar, bir cam plaka üzerine bastırılıyor ve ışıldaması sağlanıyor. Toplam 66 adet son derece ince OLED, arka aydınlatma grubu içerisinde süzülüyor izlenimi verirken aynı zamanda son derece homojen bir ışık yüzeyi sunarak gerek gece, gerekse gündüz benzersiz bir görsel şölen sunuyor. Aracın merkezi kilidinin açılıp kapanması animasyonlu dinamik bir ışık dizisi ile vurgulanırken OLED üniteleri yavaşça kararıyor ve önemli bir Mercedes-Benz özelliği olan çok kademeli ışık teknolojisi devreye giriyor. Bu, fren lambaları ve sinyal lambalarının ışık yoğunluğunun yol koşulları ve ortam aydınlığına (gündüz/gece) bağlı olarak ayarlanması anlamına geliyor.

SALONDA 12,3 İNÇ’LİK PARLAK EKRAN

Yeni S-Serisi Coupé’nin iç mekânı 12,3 inç büyüklüğünde iki adet yüksek çözünürlüklü parlak ekran tarafından domine ediliyor. Söz konusu iki ekran görsel olarak tek bir cam altında bir araya gelerek geniş ekranlı kokpite hayat veriyor. Bu yapı aynı zamanda iç mekân tasarımının yatay mimarisine de vurgu yapıyor. Yeni modelin direksiyonunda dokunmatik kumanda panelleri kullanıma sunuluyor. Tıpkı akıllı telefonların ekranı gibi bu paneller de sürükleme ve dokunma prensibi ile çalışıyor. Sürücü, dokunmatik paneller üzerinden ellerini direksiyondan ve gözünü yoldan ayırmadan gösterge paneli fonksiyonlarını, bilgi ve eğlence sistemini kumanda edebiliyor. Bir diğer yenilik olarak, DISTRONIC ve hız sabitleme sistemi artık direksiyona entegre kumanda düğmeleri üzerinden yönetilebiliyor. Ayrıca bilgi ve eğlence sistemi orta konsola entegre dokunmatik kumanda paneli üzerinden kumanda edilebiliyor.

KABLOSUZ ŞARJ SİSTEMİ

Tüm S-Serisi modelleri, en güncel COMAND Online bilgi ve eğlence sistemlerini standart olarak sunuyor. COMAND Online, topoğrafik harita ekranı, foto grafik 3 Boyutlu binalar ve 3 Boyutlu harita yönlendirmesi ile hızlı 3 Boyutlu sabit disk navigasyonu için ön hazırlık sunuyor. Sistem navigasyon haritası üzerinde; hava durumu, güncel yakıt fiyatlarıyla birlikte akaryakıt istasyonları ve park yerleri olmak üzere birçok bilgiyi gösteriyor. “Near Field Communication” teknolojisi sayesinde akıllı telefonlar dijital araç anahtarına dönüşürken, akıllı telefonlar kablosuz olarak veya herhangi bir bağlantı olmaksızın araç içinde şarj edebiliyor. Kablosuz şarj özelliği Qi standardını destekleyen veya bu özellikle sonradan donatılmış olan 15,2 cm’ye kadar ekran büyüklüğüne sahip tüm mobil cihazlarda kullanılabiliyor.

469 BEYGİRLİK V8 MOTOR

S 560 Coupé modelinde sunulan yeni çift turbo beslemeli V8 motor, öncüsüne oranla yüzde 8’e kadar daha az yakıt tüketiyor. Yakıt tüketimini düşürmek üzere yeni V8 motorda güç gereksiniminin olmadığı durumlarda subap kumanda sistemi CAMTRONIC üzerinden dört silindir devre dışı bırakılıyor. Bu sayede yük değişim kayıpları azaltılırken, aynı zamanda çalışma düzeyi daha yüksek güç gereksinimine kaydırılarak aktif olan dört silindirlin genel verimliliği de arttırılıyor. Turbonun iki silindir sırasının ortasına V’ye yakın konumlandırılmış olması bir diğer önemli özellik olarak öne çıkıyor. Yeni V8 motor 469 BG (345 kW) ve 700 Nm üretiyor.

DİLEYENE V6 DA VAR

V6 benzinli motor 367 BG (270 kW) güç üretiyor (karma koşullarda yakıt tüketimi: 8,9 lt/100 km; karma CO 2 emisyon: 204 gr/km) ve Coupé’de S 450 adıyla satışa sunuluyor. Sürüş anında yakıt verimliliğini artırmak üzere ise yeni “süzülme fonksiyonu” devreye giriyor. Sürüş şartları ve akünün şarj durumu uygun olduğunda içten yanmalı motor güç aktarma organlarından ayrılıyor ve rölantide çalışmaya devam ederek aracın boşta süzülmesine imkân tanıyor. S 450’de önemli bir yenilik olarak 9G-TRONIC otomatik şanzıman devreye giriyor. Birden dokuza kadar tüm vites oranlarının uzatılması sayesinde motor devri aşağıya çekilirken böylece yakıt verimliliği ve sürüş konforu arttırılıyor. S 450’de ayrıca benzinli partikül filtresi de standart olarak sunuluyor.

MERCEDES S SERİSİ COUPE TEKNİK BİLGİLERİ

S 450 4MATIC S 560 (4MATIC) AMG S 63 4MATIC+ AMG S 65 Silindir adedi/düzeni 6/V 8/V 8/V 12/V Silindir hacmi (cc) 2996 3982 3982 5980 Maksimum güç (BG/kW) 367/270 469/345 612/450 630/463 Maksimum tork (Nm) 500 700 900 1000 Karma koşullarda yakıt tüketimi

(lt/100 km)1,2 8,9 8,0 (8,7) 9,3 11,9 Karma koşullarda CO2 emisyonu (gr/km)2 204 183 (197) 211 279 Hızlanma 0-100 km/sa (sn)2 5,5 4,6 (4,6) 3,5 4,1

S-Serisi Coupé ile ilgili bunları biliyor musunuz?

…S-Serisi Coupé’nin iç mekânının bugüne kadarki en sessiz seri üretim otomobil olduğunu? Bu sonuçlar rüzgâr kanalında sürücünün kulağını simule eden yapay bir kafa ve eğitimli deneklerle test sürüşlerinde yapılan ölçümlerle tespit edildi. Henüz tasarım aşamasında aero akustik uzmanları Coupé’nin dış formunu kritik noktalarda optimize ettiler. Yol rüzgârını daha da azaltmak üzere karoser ve kapıların fitilleri iyileştirildi. Standart olarak sunulan üç katmanlı akustik tente tavan ile ileri seviyede akustik konfor üstü açık versiyonda da kullanıma sunuluyor.

…MAGIC SKY CONTROL’un (isteğe bağlı donanım) Coupé’nin panoramik cam tavanını tek bir düğme hareketiyle açık veya koyu ayarlama imkânı sunduğunu? Panoramik cam tavan açık renkte kullanıldığında neredeyse hiç fark edilmeyecek kadar şeffaf bir görünüm sunuyor ve böylece çok soğuk günlerde bile üstü açık otomobil keyfi yaşatıyor. Koyu renk olarak kullanıldığında dışarıdan içeriye giren ışık yüzde 1 filtre edilerek iç mekândaki ısınma düzeyi 10°C kadar azaltıyor. Ayrıca güneşlik ile içeriye giren ışık tamamen kesilebiliyor.

…İç mekândaki kaplamaların renk ve deseniyle her araç için özel olarak üretildiğini ve bu nedenle benzersiz olduğunu? Flowing Lines (isteğe bağlı donanım) kaplamalar mekanik hassasiyetle geleneksel işçiliğin özel bir birleşimi ile üretiliyor. Üç boyutlu kaplamanın kaliteli ahşap malzemesinin altındaki taşıyıcı malzeme ince bir freze (0,8 mm çapında) kullanılarak özel bir üretim süreci ile oluşturuluyor. Tek tek freze ile işlenen hatlar kaplamanın şeklini takip ederken böylece üç boyutlu görünüm daha da destekleniyor.

…Burmester® ses sisteminin (isteğe bağlı donanım) Frontbass teknolojisine sahip olduğunu? Karoser içine entegre edilen bas hoparlörleri daha kuvvetli bir bas üretimini beraberinde getiriyor.