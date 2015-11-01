En ucuz dizel otomatik SUV: Dacia Duster

Dacia Duster yeni yüzüyle artık dizel otomatik şanzıman seçeneğini de sunuyor. Manuel versiyonuna göre daha az yakıt tüketimi gerçekleştiren model, EDC şanzıman seçeneğiyle sınıfının en ucuzu olarak Türkiye yollarına çıkıyor.

İlk olarak 2004 yılında Türkiye’de Renault çatısı altında tüketiciyle buluşan Dacia, geliştirdiği başarılı modellerle pazar payını sürekli arttırmayı başardı. 2004 yılında toplam pazardan yüzde 0,8 pay alan marka, şimdilerde ise yüzde 5,4 ile en fazla araç satanlar arasındaki yerini koruyor. Özellikle Duster ile büyük başarı elde eden üretici, artık eksiklerini de gideriyor. Yerden yükselmenin en ucuz yolu olan Duster ile otomatik keyfini de Türkiye’ye sunmayı karar veren marka, bana bu deneyimi ilk olarak Hırvatistan’da yaşatmıştı. Geçtiğimiz yıl ise ilk olarak Sandero model ailesinde kullanılan yarı otomatik Easy-R şanzımanın ardından marka, şimdi de çift kavramalı otomatik şanzıman EDC versiyonunu pazara çıkardı. SUV pazarının zirvesindeki modelin tek eksik tarafı olan otomatik şanzımanı da ürün gamına ekleyen üretici, bu sayede SUV pazarının lideri olmayı hedefliyor. Araca EDC ile birlikte, Blackshadow isimli bir özel seri de ekledi.

İLK ÇEYREKTE 6’NCI OLDU

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, markanın 3 temel ilkesi olduğunu belirtti. Bu ilkelerin yalın, sağlam ve ulaşılabilir olmak olduğunu söyleyen Çağdaş, “Kısa sürede önemli başarılar elde ettik ve geçen yılı 47 bin 500’ün üzerinde bir satış rakamıyla kapattık” dedi. Bu yıl pazarın 850-870 binden kapanmasını beklediklerini ifade eden Çağdaş, Dacia olarak bu pazardan yüzde 5’lik payı hedeflediklerini anlattı. Çağdaş, mart sonu itibariyle 8 bin 414 adetlik satışla 6’ncı marka olduklarını anlattı.

FİYATI 82 BİN 900 LİRA

Dacia dünyasında Türkiye’nin en çok satış yapılan 5’inci ülke olduğunu söyleyen Çağdaş, 13 yıllık süreçte Türkiye’de 291 bin araç sattıklarını ekledi. Haziranda 300 bin adede ulaşacaklarının altını çizen Çağdaş, “C segmentinde SUV’ların payı yüzde 9.7’ye geldi. 2010’da bu oran sadece yüzde 4’tü. Otomatik vitesin payı ise binek araçta yüzde 58, C sınıfında yüzde 60, C-SUV’da ise yüzde 55 seviyesinde. Duster EDC ile pazarın tamamına hitap eder hale geldik” diye konuştu. Duster EDC Türkiye pazarına 82 bin 900 liradan sunuluyor. Euro6 dizelle gelen yenilenen SUV segmentinin en ucuz dizel otomatik versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

MANUELE GÖRE DAHA AZ YAKIT TÜKETİYOR

Duster EDC, 1.5 litrelik dCi motorla sunuluyor. 110 beygir güç ve 250 nm tork üreten dizel ünite, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman EDC ile 4.5 litrelik ortalama (manuelde 4.8 litre) tüketim değerine sahip. İki farklı donanım seçeneğine sahip olan araçta Laureate ile birlikte ABS, ASR, AFU, yokuş kalkış destek sistemi, 4 hava yastığı, elektrikli aynalar, elektrikli ön ve arka camlar, alüminyum alaşım jantlar, yol bilgisayarı, 1/3-2/3 katlanabilir arka koltuk, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu ve direksiyon geliyor. Blackshadow ise diğerine ek olarak Look Paket (Parlak siyah ön ızgara, ayna kaplamaları ve orta panel, elmas efektli 16 inçlik siyah alaşımlı jantlar, siyah kapı eşikleri, krom ön ve arka koruma plakaları ve tavan barları), deri direksiyon, hız ayar ve sınırlayıcı ve Blackshadow özel tasarımları buluşturuyor.

DAHA SESSİZ OLMUŞ

Duster EDC’nin koltuğuna ikinci defa oturduk. Bu sefer sürüş alanımız İstanbul idi. Sessizliğiyle dikkat çeken dizel motor iç mekana neredeyse hiç ses yansıtmıyor. Sarsıntısız vites geçişleriyle aracın, yeni direksiyon simidi ve şanzımanı iç mekan şıklığını artırmış.