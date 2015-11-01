En ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobilin hayali bile 45 bin lira

Kurdaki artış ve Çinli markaların pazardan çekilmesiyle birlikte otomobil taban fiyatları 45 bin 500 liraya kadar yükseldi. 50 bin lirası olan bir tüketicinin sadece 2 seçeneği bulunuyor

Tarihi yolculuğuna lüks bir tüketim aracı olarak çıkan otomobiller, seri üretimin başlaması ve talepteki ciddi artışla birlikte ciddi bir gelişim gösterdi. Kullanım rahatlığı ve artan donanımlarıyla birlikte otomobiller günümüzde artık bir ihtiyaç haline geldi. Ekonomik gelişmeler ve yaşam şartlarının iyileşmesiyle birlikte herkesin ulaşabileceği fiyatlara satılmaya başlanan otomobiller, artan donanımlar ve yeni teknolojili motorlarla birlikte bu özelliğini kaybetmeye başladı. Kurlardaki artışın fiyatlara yansımasıyla birlikte ekonomik otomobillerin fiyatları bir çırpıda 50 bin lira barajını aştı. Günümüzde en küçük sınıfta (A) yer alan bir otomobilin fiyatı bile 48 bin lirayı buluyor.

Markalardan ‘makul’ destek

Bu duruma rağmen tüketiciye uygun fiyata araç satmayı hedefleyen markalar da var. Çinli markaların Türkiye pazarından çekilmesiyle birlikte fiyatlar otomatikman yükselmiş oldu. Çinli modellerin birçoğu 50 bin liranın altında fiyatlarla satılıyordu. Avrupalı üreticilerse özellikle giriş versiyonlarının fiyatlarını düşük tutarak otomobil hayali kuranlara destek olmaya çalışıyor. Buna rağmen Türkiye’de bugün itibariyle satılan en uygun fiyatlı modelin etiketinde 45 bin 500 lira yazıyor. 50 bin liranın altındaysa sadece 2 model satılıyor.

1.0 litrelik benzinli

DACIA: Yeni modelleriyle daha fazla donanım sunmaya başlayan marka, tasarruflu motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Markanın Sandero modeli 45 bin 500 liralık başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobil konumunda. Araçta yeni nesil 1.0 litre hacminde benzinli motor görev yapıyor.

FIAT: Markanın minik modeli Panda 52 bin 900 liralık fiyatıyla en uygun seçenekler arasında. Markanın B sınıfındaki modeli Punto 54 bin 900, Linea ise 51 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Linea ve Punto’nun baz versiyonlarında 1.4, Panda’daysa 1.2 litrelik benzinli üniteler kullanılıyor.

3 silindirlisi de var

FORD: Markanın en uygun fiyatlı modeli, 57 bin liradan başlayan fiyatlarla satılan Fiesta modeli. Araçta görev yapan 1.2 litrelik benzinli ünite, 82 beygir güç üretiyor.

HYUNDAI: Markanın yerli miniği i10, 48 bin 500 liralık başlangıç fiyatıyla 50 bin liranın altında satılan iki araçtan biri konumunda. Markanın B sınıfındaki yerli modeli i20’nin fiyatıysa 54 bin 700 liradan başlıyor. Baz versiyonları benzinli olan modellerden i10’da 3 silindirli 1.0, i20’deyse 1.2 litrelik motorlar kullanılıyor.

NISSAN: Markanın başarılı modeli Micra, yeni nesliyle 55 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Otomatik vites seçeneği de bulunan 1.2 litrelik benzinli motorlu sunulan araç, 80 beygir güç üretiyor.

OPEL: Alman üreticinin B sınıfındaki iddialı modeli Corsa, 52 bin 900 lira başlayan fiyatlarla sunuluyor. Araçta görev yapan 1.2 litrelik benzinli ünite, 70 beygir gücünde.

En uygun Fransız’lar

PEUGEOT: Fransız üreticinin küçük B sınıfında mücadele eden modeli 208, 3 silindirli benzinli motorlarıyla en uygun araçlar arasında yer alıyor. Mevcut indirim kampanyası kapsamında 53 bin 600 liradan satılan 1.0 litrelik versiyonu 82 beygir gücünde.

RENAULT: Markanın B-sedan pazarındaki başarılı oyuncusu Symbol, 54 bin 850 liradan başlayan fiyatıyla en ulaşılabilir otomobiller listesine giriyor. Araçta kullanılan 1.0 litrelik benzinli ünite, 75 beygir güç üretiyor. Markanın Bursa’da ürettiği Clio ise, 1.2 litrelik benzinli motoruyla 55 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Yeni nesil motorlar

SEAT: İspanyol markanın küçük sınıfta yer alan modeli Ibiza, 1.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle en uygun fiyatlı araçlar arasında yer alıyor. 52 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılan araç 75 beygir gücünde.

SKODA: Markanın 3’üncü nesliyle pazara sunduğu Fabia modeli, yeni nesil 1.0 litrelik benzinli motoruyla uygun fiyatlılar listesine giriyor. 75 beygir güç üreten bu versiyonun başlangıç fiyatı 53 bin 400 lira olarak belirlenmiş.

En güçlüsü 100 beygir

TOYOTA: Japon markanın yenilediği küçük modeli Yaris, 1.0 litrelik benzinli motoruyla en cazip otomobiller arasındaki yerini alıyor. 53 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satılan aracın önceki versiyonu ise 1.33 litrelik benzinli motoruyla 56 bin 480 liralık etiket taşıyor.