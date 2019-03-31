Ucuz olsun sıfır olsun demek 69 bin liradan başlıyor

Türkiye’deki en ucuz otomobilin perakende satış fiyatı yaklaşık 69 bin lira. Kurdaki değişim ve yeni model yılı farkları fiyatların birkaç yılda hızlı bir yükselişe geçmesine neden oldu. 80 bin liraya sahip bir vatandaşın sıfır otomobil almak için sadece 3 model seçeneği var. En ucuz fiyat etiketini Dacia Sandero taşırken onu Hyundai i10 ve Citroen C-Elysee takip etti.

Kullanım rahatlığı ve artan donanımlarıyla birlikte otomobiller günümüzde artık bir ihtiyaç haline geldi. Kurlardaki artışın fiyatlara yansıması ve artan ÖTV oranlarıyla birlikte ekonomik otomobillerin fiyatları bir çırpıda 70 bin lira barajını aştı. Günümüzde en küçük sınıfta (A) yer alan bir otomobilin fiyatı bile 75 bin lirayı geçiyor. Bu duruma rağmen tüketiciye uygun fiyata araç satmayı hedefleyen markalar da var. Daralan pazarda birçok marka oldukça iyi kampanyalar da yapıyor. Faizsiz seçenekler ve yapılan büyük indirimler otomobil sahibi olmak isteyenler için avantaja da dönüşüyor.

69 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

1. Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy

Türkiye’de bugün itibariyle satılan en uygun fiyatlı modelin etiketinde 69 bin 900 lira yazıyor. 60 bin liranın altında satılan araç modeli ise yok. Fiat’ın C-sedan pazarındaki başarılı oyuncusu Egea, 82 bin 100 liradan başlayan fiyatıyla en ulaşılabilir otomobiller listesine giriyor. Araçta kullanılan 1.4 litrelik benzinli ünite, 95 beygir güç üretiyor.

Renault’un Bursa’da ürettiği Clio ise 1.2 litrelik benzinli motoruyla 86 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Clio’nun SW versiyonu ise 89 bin 900 lira.

Opel’in B sınıfındaki iddialı modeli Corsa, 91 bin 900 liralık etikete sahip. Araçta görev yapan 1.2 litrelik benzinli ünite, manuel şanzımanla sunuluyor.

KÜÇÜK HACİMLİ BENZİNLİLER DAHA UCUZ

Yeni modelleriyle daha fazla donanım sunmaya başlayan Dacia, tasarruflu motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Markanın Sandero modeli 69 bin 900 liralık başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobil konumunda. Araçta yeni nesil 1.0 litre hacminde benzinli motor görev yapıyor. Fiat’ın minik modeli Panda 85 bin 100 liralık fiyatlıyla en uygun seçenekler arasında.

80 BİN LİRANIN ALTINDA SADECE 3 ARAÇ VAR

2. Hyundai i10 1.0 D-CVVT Jump

Ford’un en uygun fiyatlı modeli, 99 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satılan yeni Fiesta. Araçta görev yapan 1.1 litrelik benzinli ünite, 85 beygir güç üretiyor. Hyundai’nin yerli miniği i10, 76 bin 200 liralık başlangıç fiyatıyla 80 bin liranın altında satılan 3 araçtan sadece biri. Markanın B sınıfındaki yerli modeli i20’nin fiyatıysa 86 bin liradan satışa sunuluyor. Baz versiyonları benzinli olan modellerden i10’da 3 silindirli 1.0, i20’deyse 1.2 litrelik motorlar kullanılıyor. Nissan’nın başarılı şehirlisi Micra, 89 bin 975 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Sadece otomatik vites seçeneği bulunan 1.2 litrelik benzinli motorlu sunulan araç, 80 beygir güç üretiyor. Peugeot 208 signature donanımıyla, 3 silindirli benzinli motorlarıyla 98 bin 858 liradan satılıyor. Citroen C3 87 bin 650 liradan, C-Elysee 80 bin liradan, Kia Rio ve Picanto 84 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla dikkat çekiyor.

UYGUN B SINIFI NEREDEYSE KALMADI

Skoda Fabia, 1.0 litrelik benzinli motor seçeneği ve 75 beygir gücüyle, 85 bin 400 liralık fiyat etiketine sahip. Toyota Yaris, 1.0 litrelik benzinli motoruyla en cazip otomobiller arasındaki yerini alıyor. 80 bin 650 liralık etiket taşıyan aracın hibrit versiyonu var. Volkswagen Polo, markanın en uygun fiyatlı modeli konumunda fakat fiyatı bir hayli yüksek kalıyor. Yeni Polo, 1.0 litrelik benzinli motoruyla 93 bin 700 liralık etiket taşıyor.