En ucuz sıfır otomobiller

Kurun oynaklığı ve özel tüketim vergisine birde yeni teknolojiler eklenince 45 bin liranın altında sıfır otomobil bulmak oldukça zor oldu. Arama motorlarına bile en ucuz sıfır otomobil yazdığımızda en düşük fiyat 45 bin lira olarak çıkıyor.

2016 model yılına ait araçların stoklardan tükenmesiyle yeni otomobillerin fiyatı artık 45 bin TL sınırından başlıyor. En çok satan sedan modellerin başında gelen Fiat Egea’da çok sayıda motor ve donanım seçeneği var.

FİAT EGEA

Fiat Egea 1.4 litre 95 beygirlik benzinli motorla fiyatı 56 bin 900 liradan başlarken, en üst motor donanım seçeneği olan Lounge 1.3 dizel 95 beygirde fiyat 81 bin 900 liraya yükseliyor.

HYUNDAI ACCENT BLUE

Hyundai Accent Blue’da ise fiyatlar 1.4 benzinli versiyonda 56 bin 400 liradan başlayarak, en üst versiyon olan 1.6 dizelde 81 bin 900 liraya çıkıyor.

RENAULT SYMBOL

Renault Symbol’un giriş seviyesini oluşturan 1 litre hacimli 75 beygirlik benzinli motorda fiyatı 54 bin 580 liradan başlıyor.

FIAT LINEA

Fiat Linea, 1.4 litre 75 beygirlik benzinliyle fiyatı 50 bin 900 liradan başlıyor. Linea’nın tutumlu 1.3 litre 95 beygirlik dizel motoruyla fiyatı 63 bin 900 liraya kadar yükseliyor.

HYUNDAI i20

Hyundai’nin küçük sınıftaki başarılı modeli i10’un 1.0 litre, 3 silindirli 66 beygirlik benzinli motorlu başlangıç versiyonu kampanyalı olarak 47 bin 400 liradan satılıyor. Modelin 1.2 litre motorlu 87 beygirlik benzinli motoru, otomatik şanzımanlı ve üst donanım paketiyle almak istenildiğinde bu fiyat 62 bin 400 liraya yükseliyor.

i20, Corsa, Fiesta ve Clio

1.2 litrelik motor seçenekleriyle

dikkat çekiyor…

Hyundai i20 1.2 lt motorla, 53.400 TL, Opel Corsa, 1.2 lt 70 beygir 52.900 TL, Ford Fiesta 1.2 82 beygir 56.185 TL, Renault Cilo 1.2 lt 75 beygir 55.800 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor.

Peugeot 301

Peugeot 301, yükseltilen donanımı ve 82 beygirlik benzinli motoruyla 58.900 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken, 1.6 dizel 95 beygirlik motoruyla fiyatı 75.400 TL’ye çıkıyor.

CITROEN C-ELYSEE

Citroen Elysee de aynı motorlarla 59 bin TL’den kampanyalı satış fiyatıyla dikkat çekiyor.