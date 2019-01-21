Enterprise Türkiye turizm ile büyüyecek

Enterprise Rent-A-Car, Türkiye’nin turizm performansını da arkasına alarak sektörün 4 katı üzerinde büyüme sağladı. Enterprise Türkiye CEO’su Tangün “2018 yılında yaşadığımız turizm sektöründeki büyümenin 2019 da devam etmesini ve özellikle yurtdışı talebinin çok yüksek olmasını bekliyoruz” dedi.

Dünya çapında 95 ülkede 2 milyon araçla kiralama sektörünün devlerinden ABD’li Enterprise, Türkiye’de büyüme hedefliyor. Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün “2018 Enterprise Türkiye için güzel bir yıldı. Araç kiralama sektöründe, bu dönemde sektör hızının 4 katı hızında büyüdük diyebiliriz. 2018’e turizm sektörü üzerinden baktığımızda, turizmde de rekor bir yıl olduğunu görüyoruz. Hizmet sektörü oyuncusu olarak, bizim için turizm çok önemli. Hem iç hem de dış turizmdeki dinamikler bizi doğrudan etkilemekte. Yurtdışından ülkemize getirdiğimiz döviz kaynakları %60 arttı. İstihdam olarak %25 büyüdük. Şu an 300’e yakın çalışanımız mevcut ve büyümeye devam ediyoruz. Tüm bu çerçeve dahilinde 2018 bizler için güzel bir yıl oldu diyebiliriz” dedi. Tangün şöyle devam etti: “Geçen sene yaşadığımız ekonomik dalgalanmanın etkileri bu senede devam ediyor. Kiralama sektöründe filo adeti olarak küçülme beklentisi var. Biz Enterprise Türkiye olarak hem filo hem ofis hem de çalışan sayımızı 2019 yılında artırmayı planladık. 2019’da önemli ölçekli katma değeri yüksek işlere imza atmayı istiyoruz. Özellikle yurtdışı turizm talebinin çok yüksek olmasından dolayı 2019 da yeniden bir turizm rekoru bekliyoruz. Bu pozitif ivmelenmeler araç kiralama sektörünü de pozitif yönde etkilediği için, ülkemiz ekonomisi ve otomotiv sektörünün önemli dinamiklerinden biri olmaya devam edeceğimize inanıyoruz.”

UEFA KUPASI TÜRKİYE’YE GELİYOR

Enterprise, 2015 yılından bu yana UEFA Avrupa Ligi’nin resmi sponsorları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde söz konusu sponsorluk, 2021 yılına kadar uzatıldı. Özarslan Tangün “Yani, Avrupa’nın en prestijli futbol müsabakalarından UEFA Avrupa Ligi’ne olan desteğimiz toplamda 7 yılı kapsayacak. Bu yıl Enterprise olarak, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşecek olan final müsabakası öncesi UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyoruz. UEFA Kupası, 5-6 Şubat tarihlerinde İstanbul’da olacak ve çeşitli etkinliklerle kupayı halkımızla buluşturacağız” dedi.

40 BİN ARAÇ PARKI BULUNUYOR

Özarslan Tangün “Günlük kiralama alanında Türkiye’de ortalama 40 bin adetlik bir park var. Şu anda 5 milyon nüfuslu Dallas’ta sadece Enterprise’ın 40 bin araç parkı bulunuyor. Türkiye’nin günlük kiralama alanında çok büyük bir büyüme potansiyeli var ve gelişiminin başında diyebiliriz. Sektördeki kişi başı harcama yaklaşık 2.5 dolarlar civarında. Avrupa ortalaması ise 30 doların üzerinde. Bize daha yakın olan Doğu Avrupa ülkelerinde bu rakam yaklaşık 10 dolar… Böyle bakıldığında Türkiye’de çok büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Sektör yılda yaklaşık yüzde 10-15 büyüyor” açıklamasını yaptı.