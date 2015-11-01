Son Dakika:
 
 
 



Son haberler

Fotoğraf-Video

Ford Kuga ile ‘Harekete Geç’iyor

Ford Kuga ile ‘Harekete Geç’iyor

Fiat Egea satışları 45 bini geçti

Fiat Egea satışları 45 bini geçti

200 beygirlik Astra HB geliyor

200 beygirlik Astra HB geliyor

Dacia Logan MCV Stepway gün ışığına hazır

Dacia Logan MCV Stepway gün ışığına hazır

Yeni Hyundai i30 Wagon perdeyi kaldırdı

Yeni Hyundai i30 Wagon perdeyi kaldırdı

Honda Civic RS 182 hp ile geliyor

Honda Civic RS 182 hp ile geliyor

Peugeot 2008 EAT6 1.2 PureTech testi

Peugeot 2008 EAT6 1.2 PureTech testi

Ford Kuga 1.5 EcoBoost test sürüşü

Ford Kuga 1.5 EcoBoost test sürüşü

Nissan 2016’da satış rekoru kırdı

Nissan 2016’da satış rekoru kırdı

Hyundai i30 wagon siluetiyle geldi

Hyundai i30 wagon siluetiyle geldi

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otomatik otomatik şanzıman otomobil otomobil dergisi otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault sedan suv test toyota tüketim türkiye yeni

Eskiyi getir Seat’ı götür

Eskiyi getir Seat’ı götür
23 saat önce
Facebook 0 Twitter 0

SEAT 2017 model Ibiza, Ateca ve benzinli motora sahip yeni Leon modelleri için takas desteği sunuyor. 13 Mart’a kadar devam edecek kampanya süresince, her marka ve model araç için 2 bin TL’ye varan tavsiye edilen takas indiriminden yararlanmak mümkün.

SEAT, 2017 model Ibiza, Ateca ve benzinli yeni Leon modellerinde takas desteği kampanyasına başladı. 13 Mart tarihine kadar sürecek kampanya süresince tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatları 75 bin 400 TL olan yeni Leon 1.2 TSI 110 HP Style ve 49 bin 400 TL olan Ibiza 1.0 75 HP Reference modellerinde 1.500 TL’ye; tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatı 116 bin 700 TL olan Ateca 1.4 EcoTSI ACT 150 HP Style modelinde ise 2 bin TL’ye varan tavsiye edilen takas indirimi uygulanıyor. Geniş kapsamlı güçlü yönleriyle, sınıfının üstünde kalite ve teknolojiyi kompakt segmente taşıyan SEAT ailesi, düşük CO2 emisyonu ve yakıt tüketimiyle etkileyici bir performans sergilerken, aynı zamanda heyecan veren bir sürüş keyfi, mükemmel verimlilik, çarpıcı bir tasarım ve yüksek kullanışlılık düzeyi de sunuyor.

,,,,,,,,,,,,,,

Benzer Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr