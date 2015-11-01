Eskiyi getir Seat’ı götür

23 saat önce

SEAT 2017 model Ibiza, Ateca ve benzinli motora sahip yeni Leon modelleri için takas desteği sunuyor. 13 Mart’a kadar devam edecek kampanya süresince, her marka ve model araç için 2 bin TL’ye varan tavsiye edilen takas indiriminden yararlanmak mümkün.

SEAT, 2017 model Ibiza, Ateca ve benzinli yeni Leon modellerinde takas desteği kampanyasına başladı. 13 Mart tarihine kadar sürecek kampanya süresince tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatları 75 bin 400 TL olan yeni Leon 1.2 TSI 110 HP Style ve 49 bin 400 TL olan Ibiza 1.0 75 HP Reference modellerinde 1.500 TL’ye; tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatı 116 bin 700 TL olan Ateca 1.4 EcoTSI ACT 150 HP Style modelinde ise 2 bin TL’ye varan tavsiye edilen takas indirimi uygulanıyor. Geniş kapsamlı güçlü yönleriyle, sınıfının üstünde kalite ve teknolojiyi kompakt segmente taşıyan SEAT ailesi, düşük CO2 emisyonu ve yakıt tüketimiyle etkileyici bir performans sergilerken, aynı zamanda heyecan veren bir sürüş keyfi, mükemmel verimlilik, çarpıcı bir tasarım ve yüksek kullanışlılık düzeyi de sunuyor.