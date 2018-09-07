Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin 52 ilinde 200’e varan servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, otomobillerin en önemli noktalarının kontrolünü kapsayan check-up hizmetini müşterilerine ücretsiz olarak sunarak yine farkını ortaya koyuyor.
Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, servislerine gelen araçların önemli noktalarının kontrolünü kapsayan check-up hizmetini müşterilerine ücretsiz sunarak önemli bir adım atıyor. Lastikler, farlar, amortisör, egzoz, fren sistemi, sıvılar (motor yağı, antifriz, cam suyu, akü suyu), klima, ön düzen ayarı, silecekler, filtreler ve birçok serviste sunulmayan fren hidroliği ile akünün ücretsiz kontrolünü kapsayan check-up hizmeti, otomobillerdeki olası arızaları ve kaza risklerini en aza indiriyor. Üstelik ücretsiz check-up yaptırmak için Euromaster’dan herhangi bir ürün veya hizmet alma şartı da aranmıyor; check-up sonrasında ortaya çıkan arızalar, müşterinin onayının alınması durumunda gideriliyor.
ARAÇ CHECK-UP’I NE KADAR ÖNEMLİ?
Yeni nesil otomobiller, her ne kadar en son teknolojilerle ve en kaliteli malzemelerle üretiliyor olsa da, aracı oluşturan parçaların da bir ömrü vardır ve araç üretiminde kullanılan orijinal parçalar zamanla etkisini yitirir. Bu yüzden marka ve modeli ne olursa olsun her otomobil, düzenli kontrol ve bakıma ihtiyaç duyar. Düzenli kontrol ve bakımlar yapılmazsa, otomobilin vereceği tepkilerden de bir sorun olduğu anlaşılabileceği gibi, beklenmedik arıza ve kaza riski yükselir. Tüm bunların yanında düzenli kontrol ve bakımlar, beklenmedik arıza ve kaza risklerini en aza indirirken, otomobillerin sağlıklı ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlayarak yakıt tüketiminin azaltılmasına da yardımcı olur.
ARIZA VE KAZA RİSKİ EN AZA İNİYOR
Otomobil kullanıcılarının yola sorunsuz ve güvenle devam etmesi için çalışan Euromaster’ın sunduğu ücretsiz araç check-up’ı hizmeti, beklenmedik arıza ve kaza risklerini en aza indirirken, aracın daha etkin bir şekilde çalışmasını sağlayarak, yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı oluyor. Euromaster’ın profesyonel ve müşteri odaklı yaklaşımı ile araç bakımlarını ihmal etmeyen Euromaster müşterileri, hem yola güvenle devam ediyor, hem de bütçelerine zarar vermemiş oluyor